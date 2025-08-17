La tradición más popular del verano castreño sabe a marmita

Los castreños llevaban todo un año esperando el regreso de su fiesta más querida: la Marmita. Una cita marcada en rojo en el calendario estival ... que, en esta ocasión, se retrasó unos días más de lo previsto. El certamen debía celebrarse el viernes 15 de agosto, pero el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y las recomendaciones del Gobierno de Cantabria por la alerta roja de altas temperaturas obligaron a aplazarla al domingo. Finalmente, el ambiente festivo se impuso y el puerto volvió a ser escenario de la tradición más popular del verano.

Desde primera hora, las cuadrillas comenzaron a instalarse en las 200 parcelas habilitadas, muy cotizadas: el Ayuntamiento recibió más de 600 solicitudes. Muchos se quedaron sin espacio para cocinar y optaron por pasear, disfrutar del ambiente y acompañar a sus amigos, pero sin renunciar a la fiesta. Algunos confesaron que, «para no quedarse con las ganas», ya habían celebrado su «marmita particular» el viernes, pese al calor sofocante. «Hizo calor, pero no tanto», comentaban agradeciendo que el domingo les diera la oportunidad de compartir la fiesta grande de manera oficial.

Quienes sí consiguieron sitio se pusieron pronto manos a la obra ataviados, como marca una tradición no escrita, con trajes de lo más chillones. Entre elaboración y elaboración también hay tiempo para jugar con pistolas de agua, bailar o darse un chapuzón refrescante. Además, a las 13.30 horas, los más valientes se disputaron la cucaña bajo la atenta mirada de unos asistentes muy expectantes.

Con todo, el verdadero certamen está en los fuegos. Cocer a fuego lento, elegir la mejor materia prima, seguir las recetas que han pasado de abuelos a nietos o añadir el bonito justo al final, cuando la lumbre ya se ha apagado… son algunos de los consejos que repiten quienes se afanan en la cocina cuando se les pregunta por el secreto de una buena marmita. Pero, entre todos, hay una palabra que se escucha con más frecuencia que ninguna otra: cariño. Quizá sea una manera bonita de resumir lo que significa esta jornada –un día para compartir, disfrutar de la compañía y rendir homenaje a los productos locales– o tal vez un eufemismo de quienes prefieren guardar en silencio la verdadera clave de su elaboración.

El jurado tuvo que enfrentarse a la difícil tarea de valorar las 196 marmitas presentadas. Finalmente, la cuadrilla número 28, bajo el nombre de Peña Kakato, dio este año con la tecla y se alzó con la victoria gracias a un guiso que conquistó 98 puntos y se llevó 300 euros y la ansiada garantía de parcela asegurada para el próximo año. En segunda posición quedó Escuadrón Salchichón, con 90 puntos y un premio de 275 euros, seguido muy de cerca por Veranitou, tercero con 89 puntos y 250 euros.

La clasificación continuó con Ferrovial, cuarto con 86 puntos y 225 euros, e Ifemistas, quinto con la misma puntuación y 200 euros. El sexto puesto fue para Saguchus, con 80 puntos y 175 euros, mientras que el séptimo correspondió a Yumalais, también con 80 puntos pero valorados en 150 euros. En octava posición se situó Ratas Wine Club, con 77 puntos y 125 euros; el noveno lugar fue para Purpumita, con 74 puntos y 100 euros; y cerró el cuadro de honor Las Minors, décimas con 71 puntos y un premio de 75 euros.