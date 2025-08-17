El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El certamen tomó un año más los aledaños del Consistorio. Roberto Ruiz

La tradición más popular del verano castreño sabe a marmita

Peña Kakato se llevó la victoria con 98 puntos, 300 euros de premio y la parcela asegurada para 2026

Ana Bringas

Ana Bringas

Castro Urdiales

Domingo, 17 de agosto 2025, 20:17

Los castreños llevaban todo un año esperando el regreso de su fiesta más querida: la Marmita. Una cita marcada en rojo en el calendario estival ... que, en esta ocasión, se retrasó unos días más de lo previsto. El certamen debía celebrarse el viernes 15 de agosto, pero el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y las recomendaciones del Gobierno de Cantabria por la alerta roja de altas temperaturas obligaron a aplazarla al domingo. Finalmente, el ambiente festivo se impuso y el puerto volvió a ser escenario de la tradición más popular del verano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El lobo se ensaña y ataca a las puertas de las tres villas pasiegas
  2. 2 Fin de fiestas en Torrelavega y cierre con Bustamante
  3. 3

    Medio millar de personas se concentran contra el parking de autocaravanas de Mataleñas: «Aquí, no»
  4. 4 El Gobierno regional prevé iniciar el derribo de la Residencia «en semanas»
  5. 5

    Los incendios castigan a los Picos de Europa y el fuego cruza a Cantabria por Camaleño
  6. 6 Un empresario fiel a sus principios y enamorado de Liébana
  7. 7

    Estreno de nueve
  8. 8

    La Sociedad de Tasación sitúa a Laredo como el municipio más caro para adquirir una vivienda nueva
  9. 9 Bustamante sorprende a sus fans antes de su concierto en Torrelavega
  10. 10 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La tradición más popular del verano castreño sabe a marmita

La tradición más popular del verano castreño sabe a marmita