La vecina más longeva de Valle de Villaverde celebra su 102 cumpleaños La familia celebra el 102 cumpleaños de la vecina más mayor del valle. :: dm Laura García, mujer muy conocida en el municipio, disfrutó de su aniversario rodeada de la familia Martes, 4 junio 2019, 19:09

La conocida vecina de Valle de Villaverde, Laura García, cumplió el pasado 20 de mayo 102 años. Para celebrarlo, la familia se reunió en el Restaurante Casa Tomás seis días más tarde para disfrutar de una agradable comida.

García es una mujer soltera y es la mayor de seis hermanos, los cuales ya fallecieron. Siempre ha vivido en la planta baja de un caserío, acompañada por los familiares que viven en la planta superior del edificio. Galder Munsuri, sobrino de la vecina más mayor del municipio, cuenta que Laura es como una abuela para él, porque han vivido siempre en el mismo caserío. A pesar de vivir en la planta baja, García tiene que subir varias escaleras para acceder a su casa, lo que no impide que las suba y las baje varias veces al día.

«Laura está muy bien, perfectamente. Vive sola, en la planta de abajo de la casa de mis padres y hace vida sola. Está un poco sorda, pero sale a la calle, cocina, come mucho, de todo y como unos cinco kilos de fruta a la semana», explica este familiar.

«Laura está muy bien, perfectamente, y hace vida sola» señala Munsuri, uno de sus familiares

Munsuri cuenta que en el pueblo la conoce «todo el mundo» y también en los alrededores, y es que García preparaba junto a su tía la comida de las bodas de la zona; su madre era partera y otro de sus familiares era Manolo, conocido como 'El Cantero', que construyó numerosas casas de la zona, por lo que ella y su familia son «muy conocidos en el valle». «Es una mujer alegre, tiene carácter y es una persona normal y corriente. Eso sí, tiene mucha fortaleza. Hay días en casa que para hacer el fuego va ella a por la leña y si me ofrezco yo a ayudarla me dice que no, que no quiere que la haga una inútil», señala Munsuri, quien resalta también que a su edad sigue siendo «muy coqueta». «Para la comida quiso hacerse el tinte el día antes y pintarse las uñas y fue con los labios pintados», comenta Munsuri sobre García, quien tiene sus propias gallinas y que cuida ella misma.

«Es muy activa, siempre ha trabajado muchísimo. Viene a la huerta a ver qué estamos haciendo. Va a la bolera cuando hay partida de bolos y el otro día quiso ejercer su derecho a voto y la llevé a votar», cuenta este familiar sobre la reciente cumpleañera que hasta hace tres años continuaba yendo a las excursiones de los jubilados a pasar el día fuera.

Esta querida vecina del valle recibió algunos detalles de sus vecinos por su cumpleaños, agradeciendo todas las visitas que le hacen. «Cuando saben que va a ir alguien a casa siempre se arregla y se pone elegante», indica Munsuri sobre la mujer más mayor del municipio que, a sus 102 años, es todo un símbolo de fortaleza entre sus vecinos y familiares.