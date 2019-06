Arronte renuncia a ser concejal del PP en Astillero y Blanca Liquete ocupará su lugar Fernando Arronte ha renunciado a su acta de concejal en El Astillero y será Blanca Liquete la que le sustituya. / DM . El Astillero La nueva concejala del Partido Popular fue, hace 16 años, una precoz figura de la música juvenil y representó a España en Eurovisión Junior | Hoy, a sus 28 años, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas DM . Santander Lunes, 10 junio 2019, 16:10

Fernando Arronte, hasta las últimas elecciones municipales alcalde pedáneo de Guarnizo y número 3 en la candidatura del PP en El Astillero, ha comunicado a los militantes y afiliados populares del municipio, su decisión de renunciar al acta de concejal. Le sustituirá la número 4 del PP en Astillero, Blanca Liquete, la misma que en 2003 logró el éxito formando parte de un grupo de música infantil llamado 3+2, que actuó en Eurovisión Junior, y que después de aquello estuvo centrada en su carrera como cantante.

«Después de dedicar mi vida a la política, durante casi cinco lustros, creo que ha llegado el momento de dar un paso al costado y, por el bien del Partido Popular, no tomar posesión de mi acta de concejal, dejando mi sitio a personas jóvenes, que vienen empujando muy fuerte», indicó, un Fernando Arronte que recibió una gran ovación de sus compañeros y amigos, reunidos en la sede del partido, en Astillero.

El líder le PP en Astillero, José Antonio García le ha deseado suerte ha alabado su labor y ha señalado que «Fernando demuestra una generosidad política tremenda que no hace más que resaltar aún más su grandeza como persona y como político. Arronte seguirá estando con nosotros, un poco más en la sombra, pero ayudándonos y aportándonos su experiencia».

Tras la renuncia de Arronte, los concejales que tomarán posesión de su acta esta semana serán el propio José Antonio García, Ana Isabel Sánchez y Blanca Liquete (número 4 de la lista municipal del PP).

Liquete, de 28 años, además de haber sido una precoz estrella de la música, es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Cantabria, hizo un Máster en Banca y Mercados Financieros en SANFI-Santander Financial Institute y está titulada en Certificación European Financial Advisor en EFPA España. Actualmente es asesora financiera en el Banco Santander y asegura que siempre le ha interesado la política «aunque no ha sido hasta estas elecciones y de la mano de José Antonio García» cuando ha decidido formar parte de su candidatura. «Soy una persona comprometida, profesional y, a pesar de mi juventud tengo muchas ganas de aprender y de demostrar que los jóvenes de hoy estamos muy bien preparados», señaló.