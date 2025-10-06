El Astillero contará con un centenar de plazas públicas de aparcamiento en el centro

Un proyecto transformador para el centro de El Astillero» porque supone habilitar en pleno casco urbano alrededor de un centenar de plazas de aparcamiento. La ... obra que se ha iniciado consiste en levantar un edificio de viviendas y en crear una plaza de 1.000 metros cuadrados bajo la que se construirán la zona de parking. De momento, se han empezado los trabajos, que conllevarán cambiar el sentido del tráfico de algunas calles del pueblo, porque se ha eliminado ya la glorieta de Tomás Bretón y se modificará la de Bernardo Lavín.

La ejecución de este plan ha sido largamente esperada por el Ayuntamiento de El Astillero. Según explica el alcalde, Javier Fernández Soberón, porque se desarrolla en un solar que estaba cerrado y abandonado desde 2007 en una parte muy visible de la localidad y se había convertido en un foco de ratas y maleza. «Allí se tiraron dos casas antiguas del pueblo y estaba previsto levantar un gran edificio de pisos en forma de 'L' sin casi espacio público alrededor». Pero en el Consistorio veían una oportunidad y «mediante muchas negociaciones con la promotora, conseguimos reconducir el plan inicial». Ahora saldrá allí una plaza diáfana, un solo inmueble con 46 nuevas viviendas y «el triple de garajes que de pisos».

Bajo el bloque habrá 70 garajes para los propietarios, pero el total a construir serán unos 170. El centenar restante será de uso público. Este último factor es reseñable en Astillero, donde el centro está prácticamente ocupado por viviendas que carecen de garajes. Además, el Ayuntamiento se quedará con un local de 500 metros cuadrados.

La finca en la que ya empezó la construcción está ubicada en pleno centro, entre las calles San José (que queda al sur), Sierra Donesteve (al este) y Venancio Tijero (al oeste).