La finca donde se ha iniciado la construcción está entre las calles San José y Sierra Donesteve. DM

El Astillero contará con un centenar de plazas públicas de aparcamiento en el centro

Una constructora levanta un edificio de 46 viviendas que generará un espacio verde público, bajo el que irá el parking

Violeta Santiago

Santander

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

Un proyecto transformador para el centro de El Astillero» porque supone habilitar en pleno casco urbano alrededor de un centenar de plazas de aparcamiento. La ... obra que se ha iniciado consiste en levantar un edificio de viviendas y en crear una plaza de 1.000 metros cuadrados bajo la que se construirán la zona de parking. De momento, se han empezado los trabajos, que conllevarán cambiar el sentido del tráfico de algunas calles del pueblo, porque se ha eliminado ya la glorieta de Tomás Bretón y se modificará la de Bernardo Lavín.

