El Astillero cumple los deseos de sus mayores El Espacio Fermín Molino acogió una nueva edición del programa 'Sueños y Deseos', que cumple las peticiones especiales de este sector de la población

Elena Tresgallo Miércoles, 1 de octubre 2025, 08:52

El Astillero ha acogido la celebración de una nueva edición del evento «Sueños y Deseos», la iniciativa que escucha «las ilusiones» de sus mayores para transformarlas en experiencias reales. Un programa que cuenta con la colaboración de la empresa Senior Servicios Integrales, gestora del Servicio de Ayuda a Domicilio, que busca activar y mejorar el modo de vida de este sector de la población.

El espacio Fermín Molino congregó a alrededor de 90 usuarios y permitió recopilar más de 40 sueños y deseos de los mayores del municipio. Seis de esos anhelos se hicieron realidad durante la jornada, «en un ambiente de orgullo comunitario y cercanía institucional«, detalló el Ayuntamiento en un comunicado.

Entre los deseos cumplidos en esta edición del evento destacaron una jornada en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno; la asistencia a un partido del Racing de Santander con asiento adaptado; el disfrute de una ópera en el Palacio de Festivales de Santander; y una visita a Liérganes para conocer su patrimonio, su entorno fluvial y culminar con un sobao pasiego con chocolate en buena compañía.

«Este programa nos permite escuchar de verdad a nuestros mayores y transformar sus ilusiones en experiencias que mejoran su día a día; detrás de cada deseo hay una historia que merece ser celebrada«, destacaron desde el Consistorio.

Consolidado ya como referente social en el municipio, 'Sueños y Deseos' reafirmó la apuesta del equipo de Gobierno municipal por una atención cercana y humana «que mejora la calidad de vida de las personas mayores, fortalece los lazos vecinales y convierte los pequeños gestos en grandes motores de bienestar».