El Astillero exige «soluciones urgentes» al ruido de la S-10

Más de 80.000 vehículos pasan a diario por la autovía S-10 a la altura de El Astillero. La gran afluencia en esta vía ... a su paso por el municipio y el ruido que provoca ha llevado al equipo de gobierno del Ayuntamiento a exigir al Ministerio «soluciones urgentes» frente al ruido. El alcalde, Javier Fernández Soberón, planteó que «generan un impacto sonoro que afecta de forma directa a la salud y calidad de vida de los vecinos».

Por ello, cree que ha llegado el momento de «afrontar un problema que, desde hace años, condiciona la vida de los vecinos». Soberón reclamó la actuación del Gobierno de España sobre el tramo que afecta al municipio y sobre el que aseguró que «el impacto acústico es evidente y está avalado por un nuevo estudio de niveles sonoros encargado por el propio Ayuntamiento». Es más, el informe, «recientemente concluido, confirma que la exposición prolongada al ruido excede con creces los límites recomendados y repercute directamente en la salud, el bienestar y la tranquilidad de la ciudadanía».

Son muchos los años, dijo el regidor, que llevan los vecinos soportando el ruido de la vía. Es por ello que defendió este «paso firme» para visibilizar este problema y exigir a «quienes tienen la competencia directa que actúen». El Consistorio, además, criticó que se da el paso «mientras otros han preferido mirar hacia otro lado», porque se trata de un problema «de derecho a una vida digna y saludable que ya no puede esperar más».

«No vamos a dejar de luchar. Exigimos que se adopten medidas eficaces y urgentes, como la instalación de pantallas acústicas u otras soluciones que reduzcan de manera efectiva este ruido», propuso el edil. En este sentido, recordó el tiempo que los vecinos llevan reclamando una solución al problema de ruido provocado por la autovía y aseguró que el Consistorio seguirá trabajando y reclamando una solución. De hecho, sentenció, «seguiremos defendiendo los intereses de los vecinos hasta conseguir una solución definitiva».