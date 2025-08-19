El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La autovía S-10 a su paso por El Astillero. CELEDONIO

El Astillero exige «soluciones urgentes» al ruido de la S-10

La afluencia de más de 80.000 vehículos al día «genera un impacto sonoro que afecta de forma directa a la salud y calidad de vida de los vecinos»

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 17:41

Más de 80.000 vehículos pasan a diario por la autovía S-10 a la altura de El Astillero. La gran afluencia en esta vía ... a su paso por el municipio y el ruido que provoca ha llevado al equipo de gobierno del Ayuntamiento a exigir al Ministerio «soluciones urgentes» frente al ruido. El alcalde, Javier Fernández Soberón, planteó que «generan un impacto sonoro que afecta de forma directa a la salud y calidad de vida de los vecinos».

