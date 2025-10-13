El Astillero, premiado a nivel nacional por sus pasos a favor de los peatones

Uno de los grandes pasos de cebra que se han instalado en el entorno de la iglesia para dar prioridad a los peatones.

El Ayuntamiento de El Astillero ha sido distinguido en los premios 'Ciudades que Caminan 2025' por su transformación urbana centrada en las personas. Este es un reconocimiento de alcance nacional que consolida al municipio como referente de calidad de vida y movilidad a pie. El Consistorio cántabro comparte premio con urbes españolas como A Coruña, Oviedo, Chiclana, Allariz, Oleiros y portuguesas como Porto y Grándola.

Este galardón respalda actuaciones visibles «y de alto impacto social», como el ensanchamiento de aceras, cruces más seguros con pasos de peatones universales, o la conexión del núcleo urbano con las Marismas «para tejer una red peatonal continua e inclusiva que une escuelas, barrios y paisaje».

Según señaló ayer el Ayuntamiento en una nota de prensa, la estrategia peatonal de El Astillero «ha convertido el caminar en la opción fácil y segura para la vida cotidiana».

Marcar el camino

El alcalde Javier Fernández Soberón (Cs) explicó que este reconocimiento sitúa a El Astillero entre las Administraciones locales «que marcan el camino» por lo saludables y accesibles que resultan para sus ciudadanos. «Cuando se prioriza a las personas, gana la seguridad vial, crece el comercio de proximidad y mejora la calidad de vida».

Con las medidas de peatonalización adoptadas en los últimos tiempos, «el municipio refuerza la autonomía de la infancia y de las personas mayores, mejora la accesibilidad real para quienes tienen movilidad reducida y se dinamiza el comercio de proximidad gracias a un mayor tránsito a pie hacia tiendas y servicios». Una dinámica saludable que le ha sido reconocida a nivel nacional al municipio cántabro, lo que supone un incentivo para continuar con este tipo de iniciativas que benefician a todos los ciudadanos.