El Astillero suspende el desfile de carrozas de San José y los fuegos ante «las fuertes rachas de viento»

Lucía Alcolea Santander Domingo, 23 de marzo 2025, 17:13 Comenta Compartir

No habrá desfile de carrozas, ni concierto de 'La Última y nos Vamos', ni fuegos artificiales. El Astillero ha suspendido los actos de este domingo, con los que iba a poner la guinda final a las fiestas de San José, «debido a las intensas rachas de viento previstas para la tarde noche» y con el fin de garantizar «la seguridad de los asistentes». Un jarro de agua fría para los vecinos, que llevan meses preparando las carrozas para el gran desfile que atrae cada año a cientos de personas.

«Tras evaluar la situación con los responsables de seguridad y consultar las previsiones meteorológicas», se ha optado por cancelar uno de los momentos más especiales del extenso programa de San José. «Las condiciones del viento -han informado- hacen inviable la celebración de estos eventos, ya que suponen un riesgo tanto para participantes como para el público». Desde el Consistorio lamentan «las molestias que esto pueda causar» y agradecen «la comprensión de los vecinos», pero insisten, «la seguridad es nuestra prioridad». No obstante, continúan «atentos a la evolución del tiempo para tomar las medidas necesarias».

Y es que aunque han empezado con muy buen pie y éxito de afluencia, las fiestas de San José se han visto afectadas por la climatología adversa en su recta final. El viernes finalmente no actuó la orquesta Malassia en la verbena prevista para las diez de la noche. También por el viento -anunciaban que sería de hasta 60 kilómetros por hora-. La lluvia del sábado no impidió sin embargo que los astillerenses saliesen a la calle para vivir el ambiente y disfrutar con las actuaciones y los pasacalles. No parece que este domingo vayan a poder hacer lo mismo.