Ciudadanos irrumpe y vence en Astillero pero sus 5 concejales le obligan a pactar PSOE y PRC sí sumarían una mayoría suficiente mientras el PP se hunde y pasa de 6 a dos ediles Lunes, 27 mayo 2019, 00:11

Javier Fernández Soberón, ex PP y ex concejal no adscrito y ahora líder de Ciudadanos ha sido el gran vencedor en El Astillero donde la cara opuesta de la moneda ha sido la del Partido Popular que se hunde definitivamente en un municipio en el que durante llegó a ostentar mayorías absolutas de la mano de Ignacio Diego, ex alcalde y expresidente regional. Aún así no podrá gobernar solo y necesitará de pactos. Sus cinco concejales frente a los cero de la pasada legislatura le dan un empate con el PSOE y una victoria en número de votos pero no la Alcaldía, a la que tampoco llegaría pactando con sus excompañeros de filas en el PP que se han quedado con dos concejales frente a los seis de los comicios de 2015. El PSOE que aumenta un concejal y pasa de 4 a 5 y el PRC que pierde uno y pasa de 5 a 4, sí sumarían la mayoría necesaria de 9 concejales. Pero

La ruptura del pacto PSOE-PRC al final de la legislatura condiciona los futuros acuerdos en este municipio.

Con estos datos, y al cien por cien de los votos escrutados, Cs con Soberón al frente logra el 26,46% de los votos, 2.549 papeletas. El PSOE pierde dos puntos porcentuales de votos, peor gana un concejal y se queda con un 22,4%, mientras que el PRC asa del 24,98% de los votos al 19,98%. Pero sin duda, el gran descalabro es el del PP, que pierde 20 puntos porcentuales y pasa del 33,58% de los votos al 12,22. En número de votos pasa de tener 3.184 apoyos a 1.177.

Junto al del PP el otro revés de estos comicios es el de Izquierda Unida que pierde los dos concejales que tenía y pasa del 12% de los apoyos al 5%.

