Polígono del Industrial de Morero. DM

Los empresarios de El Astillero contratarán gestores de residuos

El Ayuntamiento presentó a los promotores del polígono la ordenanza de gestión de deshechos, que está en periodo de consulta

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

El Astillero

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de El Astillero ha presentado a la junta directiva de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial la nueva ordenanza de gestión de ... residuos urbanos y limpieza de vías públicas que se encuentra en periodo de consultas públicas. El Consistorio expuso los principales objetivos de la norma, que es mantener limpias las calles y los espacios públicos, además de que sean seguros y saludables, reducir la generación de residuos y fomentar la reutilización y el reciclaje. La ordenanza también fija el marco legal y las competencias municipales así como el control y vigilancia de su cumplimiento.

eldiariomontanes Los empresarios de El Astillero contratarán gestores de residuos

