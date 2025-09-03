Los empresarios de El Astillero contratarán gestores de residuos

El Ayuntamiento de El Astillero ha presentado a la junta directiva de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial la nueva ordenanza de gestión de ... residuos urbanos y limpieza de vías públicas que se encuentra en periodo de consultas públicas. El Consistorio expuso los principales objetivos de la norma, que es mantener limpias las calles y los espacios públicos, además de que sean seguros y saludables, reducir la generación de residuos y fomentar la reutilización y el reciclaje. La ordenanza también fija el marco legal y las competencias municipales así como el control y vigilancia de su cumplimiento.

Uno de los aspectos más relevantes para el ámbito empresarial es la regulación específica que afecta al área industrial. En este ámbito, la ordenanza contempla la instalación de islas de contenedores exclusivos para residuos urbanos, la obligación de las empresas de contratar gestores autorizados de residuos industriales y la supervisión municipal para garantizar el uso correcto de estos espacios.

El concejal de Limpieza Viaria, Alejandro Hoz, destacó durante la reunión con los empresarios que su objetivo es que la normativa «sea fruto de la participación ciudadana y empresarial, porque solo con la implicación de todos lograremos un municipio más limpio y responsable», dijo el edil popular.

En el encuentro entre políticos, técnicos y dueños de las naves del polígono se recalcó la importancia de que este sea un proceso participativo y se invitó a los empresarios y a los vecinos a «realizar sus propias aportaciones». Se recordó que el plazo de alegaciones finaliza el próximo domingo, día 7 de septiembre, animando a la ciudadanía a trasladar sus sugerencias y comentarios. Con la entrada en vigor de esta normativa, «se refuerzan los servicios municipales de limpieza y recogida, se promueven campañas de sensibilización y se aplicará un régimen sancionador proporcional a la gravedad de las infracciones.

Y es que a pesar de que los ciudadanos cuentan con más información que nunca sobre cómo deshacerse de sus vertidos en los lugares acondicionados para ello, no dejan de producirse vertidos incontrolados en polígonos, carreteras o extensiones de terreno ubicadas en los aledaños de los núcleos rurales y urbanos. El problema puede llegar a adquirir dimensiones poco deseables para quienes sufren las consecuencias, generalmente vecinos que viven o trabajan por la zona que se ha empleado como basurero improvisado.

A esta circunstancia hay que añadir un aspecto a tener en cuenta y es la generación de olores o la toxicidad que pueden producir algunos de los elementos arrojados de forma irresponsable en la vía pública, «que es de todos», recuerdan los ayuntamientos afectados.