Las fiestas del Pilar de Guarnizo tendrán reyes eméritos La localidad de El Astillero celebra hoy la programación con especial dedicatoria a los mayores del municipio

Elena Tresgallo Jueves, 9 de octubre 2025, 17:07

Guarnizo acoge este jueves, 9 de octubre, la celebración del Día del Mayor, una jornada pensada para agradecer y reconocer a quienes sostienen nuestras tradiciones con su experiencia, energía y cariño.

La tarde arrancará a las 18.00 con Kini Kinientos, que llenará la carpa de humor y buen ambiente antes de la entrañable elección del Rey y la Reina Eméritos de las Fiestas del Pilar 2025, un reconocimiento que celebra la alegría de vivir y la participación de nuestros mayores.

A las 18.30 horas se hará un reparto de chocolate para todos los asistentes y, a las 21.00 horas, el Dúo Taman cierra la jornada festiva con una gran sesión de baile para compartir en familia y entre amigos.

«Cuidar de quienes cuidaron de nosotros es un orgullo y una responsabilidad. El Día del Mayor nos recuerda que su ejemplo sigue guiando cada paso del municipio», destaca el edil responsable de Segunda Juventud Jorge González.

Desde el Ayuntamiento de El Astillero se invita a vecinos y visitantes para vivir una jornada cargada de afecto y convivencia, «con el sello de un municipio que brilla por su espíritu de comunidad y por el orgullo de celebrar a quienes mantienen vivas nuestras tradiciones», destaca el Consistorio en un comunicado.