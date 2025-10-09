El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Procesión de El Pilar en Guarnizo. DM

Las fiestas del Pilar de Guarnizo tendrán reyes eméritos

La localidad de El Astillero celebra hoy la programación con especial dedicatoria a los mayores del municipio

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Jueves, 9 de octubre 2025, 17:07

Comenta

Guarnizo acoge este jueves, 9 de octubre, la celebración del Día del Mayor, una jornada pensada para agradecer y reconocer a quienes sostienen nuestras tradiciones con su experiencia, energía y cariño.

La tarde arrancará a las 18.00 con Kini Kinientos, que llenará la carpa de humor y buen ambiente antes de la entrañable elección del Rey y la Reina Eméritos de las Fiestas del Pilar 2025, un reconocimiento que celebra la alegría de vivir y la participación de nuestros mayores.

A las 18.30 horas se hará un reparto de chocolate para todos los asistentes y, a las 21.00 horas, el Dúo Taman cierra la jornada festiva con una gran sesión de baile para compartir en familia y entre amigos.

«Cuidar de quienes cuidaron de nosotros es un orgullo y una responsabilidad. El Día del Mayor nos recuerda que su ejemplo sigue guiando cada paso del municipio», destaca el edil responsable de Segunda Juventud Jorge González.

Desde el Ayuntamiento de El Astillero se invita a vecinos y visitantes para vivir una jornada cargada de afecto y convivencia, «con el sello de un municipio que brilla por su espíritu de comunidad y por el orgullo de celebrar a quienes mantienen vivas nuestras tradiciones», destaca el Consistorio en un comunicado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en San Vicente de la Barquera el principal proveedor de ciberdelincuentes en España
  2. 2

    Podemos pliega velas y el Gobierno salva el embargo de armas a Israel y otra ley clave
  3. 3

    Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros
  4. 4

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  5. 5

    Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»
  6. 6 Tom Curren se apunta en Cantabria al surf y la música en familia
  7. 7

    Dieciséis años y medio de prisión por violar a la hija menor de su pareja en repetidas ocasiones
  8. 8 La tirolina de Soba supera las primeras pruebas
  9. 9 El Seprona sorprende a un conductor en Potes con dos cabezas de venado en el coche
  10. 10

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Las fiestas del Pilar de Guarnizo tendrán reyes eméritos

Las fiestas del Pilar de Guarnizo tendrán reyes eméritos