La iglesia San José de El Astillero recupera el aliento con la vuelta de sus fieles

Fue memorable. La reapertura e inauguración de la iglesia San José de El Astillero que se celebró este sábado fue multitudinaria. El párroco, Antolín García, ... no se equivocaba cuando decía que los vecinos del municipio le tenían cariño al templo. Quedó demostrado el sábado, cuando acudieron a habitar de nuevo el interior de la iglesia, su iglesia, tras más de un año en obras como consecuencia de los fallos detectados en la estructura del edificio.

El acto de inauguración comenzó a las siete menos cuarto, unos minutos antes de la misa que hasta ahora se ha venido celebrando en la residencia San Pedro de Guarnizo, donde se trasladó el culto. Ahora los rezos han vuelto a su casa. Acudió el Obispo de Santander, Arturo Ros, que se encargó de abrir ceremoniosamente la puerta principal del templo y de presidir la misa solemne, acompañado por los coros parroquiales que interpretaron, entre otras piezas, el himno de El Astillero.

La celebración se prolongó hasta las ocho, cuando se brindó con un vino español ya en el exterior del templo. El ágape estuvo acompañado por el pito y el tambor, que pusieron el broche festivo a la jornada. Se dijo que la reapertura de la iglesia supone «la recuperación de un edificio de gran valor histórico para el municipio, que se inauguró en 1949 y que es símbolo de identidad y fe para varias generaciones de astillerenses». El párroco y el alcalde, Javier Fernández Soberón, agradecieron a los fieles su paciencia «durante todo este tiempo que han durado los trabajos de rehabilitación». A partir de ahora, dijeron, «los servicios parroquiales retoman su actividad en la iglesia de San José, con sus horarios habituales, es decir, de lunes a viernes a las 19.00 horas y los sábados a las 18.00 horas». Los domingos y festivos, las misas se celebrarán a las 11.00 y a las 12.30 horas.