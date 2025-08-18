A información pública el proyecto para declarar Área Natural de Especial Interés (ANEI) las marismas de El Astillero

A información pública la declaración de Área Natural de Especial Interés La Consejería de Desarrollo Rural ha abierto el plazo para presentar alegaciones al plan con el que se protegerá el hábitat natural, pendiente desde hace ocho años

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, anunció el pasado 16 de julio que en un mes se iniciarían los trámites para declarar Área Natural de Especial Interés (ANEI) las marismas de El Astillero. Pues bien, este mismo lunes, la Consejería ha informado de que el Gobierno de Cantabria ha resuelto los trámites para someter a información pública por un periodo de un mes el proyecto por el que se protegerá el hábitat natural, una cuestión de la que se empezó a hablar en 2017 pero que no llegó a fructificar. El objetivo último es integrar la zona en la Red de Espacios Naturales Protegidos y garantizar su conservación.

A partir de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), cualquier interesado podrá presentar alegaciones o sugerencias sobre el contenido del proyecto. Las mismas deberán ser dirigidas a la Dirección General de Montes y Biodiversidad y podrán ser presentadas en el Registro de la Consejería. Susinos ha destacado la «importancia» de retomar este proceso para garantizar «la biodiversidad y nuestro patrimonio medioambiental». La exposición pública del proyecto «forma parte de los esfuerzos del Gobierno de Cantabria para promover la participación ciudadana y la conservación de este espacio, con un alto valor ambiental y ecológico».

Se retoma así la tramitación de la ANEI 'Marisma de El Astillero', que se inició hace ocho años pero ha sido actualizada para adaptarse a las circunstancias actuales «y asegurar el recorrido de la declaración». Susinos ha recordado a su vez que con esta iniciativa «se pone en valor un conjunto de zonas húmedas de más de 64 hectáreas, en las que conviven diversas especies de flora, invertebrados, anfibios, reptiles y mamíferos, y más de 160 especies de aves, sobre todo de carácter acuático y migratorio«.

Se trata de un espacio verde con más de 40.000 árboles y arbustos que cuenta, además, con más de 20 kilómetros de senderos y carriles bici, cuatro observatorios ornitológicos, numerosos paneles interpretativos y diversas infraestructuras de interés para el disfrute de vecinos y visitantes.