Ansola: «Hay políticos en la región que te dan mucho juego» El caricaturista Íñigo Ansola. / Sheila Izquierdo El caricaturista Íñigo Ansola dice que «Revilla es una caricatura de una caricatura, porque es un personaje muy excesivo y creo que es lo que le hace estar ahí como presidente...» SHEILA IZQUIERDO El Astillero Martes, 27 noviembre 2018, 10:00

Íñigo Ansola es un conocido y reconocido caricaturista y viñetista, colaborador habitual en cabeceras como este periódico, que ha puesto su diana crítica en los acontecimientos más relevantes de la región, demostrando una capacidad de reflexión de la vida social y política. Siempre tomando como referencia a personas reales de la vida pública y convirtiéndoles en personajes por obra y gracia de su dibujo. La segunda edición de las Jornadas Astillero en Cómic contó con su participación para dirigir una conferencia denominada 'Animalillos políticos y otras hierbas.

-Primero de todo, para usted, ¿La clase política qué tiene más de animalillo o de (malas) hierbas?

-Tiene más de animalillo. Más de fauna, que de flora...

-Y, lo de la flora, ¿Para quién queda? ¿A quién se lo dedica?

-Es un poco para aderezarlo. Lo importante es la proteína... En mi exposición hablé a nivel general de todos los políticos de Cantabria, que a parte de que son ellos mismos, para mí son personajes. También hablé de mi trayectoria vital, porque yo soy un animalillo político al fin y al cabo...

-Usted, en sus viñetas, no da puntada sin hilo. Es agudo y a menudo, podríamos decir, da donde más duele. ¿Alguna vez algún político le ha recriminado algo? ¿Se ha sentido ofendido?

-Los políticos son bastante diplomáticos... Tampoco les conozco muy bien, no voy a decir lo contrario. Para mí son personajes de mis viñetas.

-Miguel Ángel Revilla, Ignacio Diego, en su momento, Rosa Eva Díaz Tezanos... Han sido o son personajes protagonistas de sus viñetas, prácticamente a diario...

-Hay políticos que te dan mucho juego por su manera de ser. Con ellos, lo he pasado muy bien. Afortunadamente Revilla va a seguir ahí tiempo todavía y eso me viene muy bien. Ya le tengo hecha la caricatura y no me gusta mucho la idea de que se retiren los que ya tengo tan bien cogidos. Tanto la caricatura física, la exageración de su retrato, como la psíquica, ya los tengo muy hechos. Revilla es una caricatura de una caricatura, porque es un personaje muy excesivo y creo que es lo que le hace estar ahí como presidente...

-Por citar algunos de sus premios, la asociación Bahía Sur Cultural decidió por unanimidad otorgarle su quinto galardón anual. Esto le sitúa a la altura de los maestros del género. ¿Cómo encajó el premio?

-Para mí supuso una gran sorpresa, la verdad. Me daba un poco de vergüenza estar ahí con todos estos personajes... Soy muy educado y lo acepté. Ahora en serio, la entrega de premios fue muy divertida y me lo pasé muy bien. Además, me sentaron al lado de Revilla...

-Parece que tanto dibujarle, le ha cogido cariño...

-Fue la única vez que estuve con él. Yo estaba con mi hija y él le preguntó a ella que por qué su padre le sacaba tan viejo... También le dijo que a la rubia, por Rosa Eva Díaz Tezanos, la clavaba.

-Una de las razones de aquel reconocimiento fue demostrar su actitud crítica y reflexiva de la actualidad a través del humor... No todo el mundo puede presumir de unir con talento ambas cosas...

-Bueno... Todos o casi todos los humoristas gráficos hacemos un poco de tragicomedia. Tenemos un toque de acidez y estamos siempre dispuestos a la crítica, como un periodista que hace opinión... Los monigotes que hago le quedan bien a mis textos.

-Y al crítico, ¿Cómo le afecta la crítica?

-Fatal. Eso de reírse de uno mismo es mentira. Nadie es capaz. Un político lo tiene que sobrellevar porque es parte de su trabajo... Mal síntoma será que no tenga caricaturas en los periódicos.

-Reflexionar es una tarea difícil en los tiempos que corren y eso que es cuando más falta hace...

-Estoy de acuerdo. Estamos en una vorágine de información muy rápida que llega a todas partes. Mucha gente que tiene acceso a todo y que quiere ser reina por un día. La verdad es que creo que hay como cierta locura con las redes sociales, que ha contaminado también a la política, cuando debería ser reflexiva. Sobre todo, con los problemas gordos que tenemos ahora, como el cambio climático. Pero no, se habla de muchas otras tonterías. Con las viñetas siempre procuro dejar cosas en el aire, para que el lector reflexione.