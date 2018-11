La campaña para reparar el tejado de la iglesia alcanza las mil tejas vendidas Varios integrantes de la Parroquia de Santa María salieron el pasado fin de semana para vender tejas y recaudar fondos para reparar el tejado del templo. / DM . Laredo Los miembros de la Parroquía de Santa María recaudaron el pasado fin de semana 1.800 euros con la venta de 450 tejas en dos mesas que sacaron a la calle ABEL VERANO Laredo Viernes, 9 noviembre 2018, 08:22

Bajo el lema «Yo soy parte de esta iglesia», la parroquia de la iglesia de Santa María de Laredo inició hace un mes una campaña para recaudar fondos con la venta de tejas al precio de cuatro euros (tres para costear la teja y uno para ayuda humanitaria) con el objeto de reparar del tejado del templo, que está muy deteriorado porque presenta numerosas goteras repartidas por diferentes puntos: debajo del campanario y la sacristía, en el lucernario, junto al Retablo de Belén, en la capilla de Escalante, en la nave de la Epístola...

Hace un mes, el párroco pejino Juan Luis Cerro aseguró en una entrevista a este periódico que lo ideal sería llevar a cabo esta obra dentro de un Plan Director, que es una hoja de ruta que contempla una serie de actuaciones a acometer, en este caso, en el templo durante un determinado plazo de tiempo. La reivindicación no es nueva. De hecho, en los últimos años han sido varios los partidos políticos y párrocos que han reclamado esta actuación. Pero, por una cosa u otra, no se ha terminado de aprobar. Y en Laredo no quieren quedarse con los brazos cruzados viendo como una de sus principales joyas arquirtectónicas -declarada Bien de Interés Cultural y Monumento histórico-artístico- se deteriora poco a poco.

Por eso, creen que no se puede esperar para intervenir en la zona más afectada, y han puesto en marcha esta iniciativa. En total se necesitan 60.000 tejas para reparar la cubierta de la iglesia, ya que el coste aproximado de la obra se calcula que ascienda a los 150.000 euros, «aunque puede ser más, dependiendo de lo que se encuentre la empresa que se encargue de la obra cuando empiece a levantar tejas», apuntó Cerro.

Y un mes después de dar a conocer esta iniciativa en los medios de comunicación, la parroquia pejina ya ha vendido un millar de tejas, según comenta el guía del templo, Fernando Baylet, muy implicado con la causa.

«Realmente hemos recaudado más dinero que los 4.000 euros que suponen la venta de mil tejas, porque hay gente que compra cuatro tejas pero se queda con una sola, o gente que simplemente da un donativo o hace una aportación y no quiere la teja. En cualquier caso la gente está respondiendo muy bien y aunque vender 60.000 tejas es un brindis al sol, por lo menos vemos que la campaña está teniendo su efecto».

Hasta tal punto está llegando la implicación de la gentes con esta iniciativa que algunos han comprado hasta un palé entero de 250 tejas de forma anónima. Al mismo tiempo, los precursores de la idea están grabando vídeos de promoción con la colaboración de personajes conocidos tanto de la villa pejina -como el futbolista Emilio Amavisca, Fernando Arce (como Carlos V) o el caricaturista Iñigo Ansola-, como a nivel regional e internacional, caso de la atleta Ruth Beitia, que aparece firmando una teja en el Parlamento de Cantabria.

Salida a la calle

Asimismo, los integrantes de la Parroquia de Laredo han salido el pasado fin de semana a la calle, a pesar del frío y la lluvia, para poner a la venta tejas en dos puntos del municipio. Y la verdad es que el resultado ha sido satisfactorio, según comenta Vicky Navarro, ya que recaudaron 1.800 euros con la venta de 450 tejas, que fueron trasladadas al pórtico de la iglesia de Santa María con la ayuda de voluntarios. En próximas fechas volverán a salir a la calle para vender más tejas.