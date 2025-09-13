El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente María Pérez, leyenda del atletismo: gana su tercer mundial de marcha
Los vecinos afectados han colocado carteles en contra del proyecto en sus viviendas. DM

Un centenar de vecinos se asocia para frenar el polígono industrial de Laredo

El colectivo ultima las alegaciones contra el PSIR del Gobierno regional, que pretende crear un parque empresarial de 52 hectáreas en el barrio El Callejo-La Pesquera

Ana Cobo

Ana Cobo

Laredo

Sábado, 13 de septiembre 2025, 07:36

Saben que la lucha será larga y dura, pero ya han dado el primer paso en firme por la causa. Un centenar de vecinos de ... Laredo y Colindres se han constituido formalmente como Asociación de Afectados por el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del Parque Industrial y Empresarial de Laredo. Su objetivo es frenar el plan del Gobierno de Cantabria, a petición del Ayuntamiento de Laredo, de construir un polígono industrial de 52 hectáreas en terrenos del barrio El Callejo-La Pesquera. Para ejecutarlo, se pretende expropiar tanto parcelas como 57 viviendas unifamiliares de la zona «a unos precios irrisorios».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cantabria supera a País Vasco en poder de atracción para los centros de datos
  2. 2

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  3. 3

    La alcaldesa de Bezana: «Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pague»
  4. 4 El Bar Cos recupera su esencia marinera
  5. 5

    Viaje en tren Bilbao-Santander: Tres horas y media, dos averías con transbordos y un taxi
  6. 6

    Y en septiembre... el turismo no para en Cantabria
  7. 7

    Acciona-Oxital logra la mejor puntuación en el contrato de basuras de Santander
  8. 8

    Detenido el hijo de la alcaldesa del PP de Santa Cruz de Bezana por el ataque a la sede del PSOE cántabro en abril
  9. 9

    Investigado un conductor que durante la noche en la A-8 usaba un puntero láser contra otros vehículos
  10. 10

    La alcaldesa de Bezana: Â«Es el mayor varapalo de mi vida. Si es responsable, que lo pagueÂ»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un centenar de vecinos se asocia para frenar el polígono industrial de Laredo

Un centenar de vecinos se asocia para frenar el polígono industrial de Laredo