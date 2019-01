Las concentraciones de repulsa llegan a toda la región 01:10 Concentración que se ha celebrado este mediodía en Laredo en contra de la violencia machista. / Antonio 'Sane' Miguel Ángel Revilla se mostró «sobrecogido por el ensañamiento y la tranquilidad del asesino al entregarse a la Policía» DM . Santander Jueves, 3 enero 2019, 13:13

El Ayuntamiento de Laredo ha celebrado a las 12.00 horas una concentración de repulsa y condena por la muerte, supuestamente apuñalada por su novio, de una joven de 26 años en la localidad cántabra, que se ha convertido en la primera víctima de violencia machista en España en 2019. La concentración se ha desarrollado en el Consistorio y han asistido el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, y el delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga.

El presidente cántabro lamentó que «la lacra terrible del machismo no acabe de remitir», a la vez que se mostró «sobrecogido por el ensañamiento y la tranquilidad al entregarse» del presunto asesino. Revilla también lanzó un mensaje a VOX, partido que ha pedido abolir la Ley de Violencia de Género que está en vigor. «Tenemos leyes encaminadas para perseguir esto, no perdamos el horizonte frente a algunos que dicen que no hay que poner medidas en defensa de las mujeres», destacó el dirigente regionalista, que espera este tipo de violencia se convierta en «esporádica y no continúe siendo una lacra».

Los ayuntamientos de Santander y Torrelavega también han convocado sendas concentraciones de repulsa. El Ayuntamiento de la capital celebró un minuto de silencio que tuvo lugar en la plaza donde se encuentra el Consistorio. Y mañana, a la misma hora, se hará una concentración similar en el Ayuntamiento de Torrelavega. Otros municipios, como el de Noja, también se han sumado a estas denuncian públicas.