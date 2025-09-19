El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La comitiva saliendo corriendo del Palenque, antes incluso de que se hiciese el Desembarco. Alberto Aja

Una tormenta impide el Desembarco en Laredo

La organización suspendió los actos cuando la comitiva entraba en el palenquey Carlos V ni siquierapisó la playa Salvé

Ana Bringas

Ana Bringas

Laredo

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:21

El mal tiempo impidió este viernes la recreación del desembarco de Carlos V en Laredo. Cuando la comitiva del desfile ataviada de época entraba ya ... en el recinto del palenque instalado en la playa Salvé para recibirle, una tormenta irrumpió de repente echó todo al traste. La organización avisó por megafonía para que los figurantes y los miles de espectadores presentes abandonaran el lugar ante el fuerte aguacero que se avecinaba.

