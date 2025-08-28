Detenido un joven cuando pretendía vender droga en un bar de Laredo Agentes de la Guardia Civil le intervinieron marihuana, hachís y cocaína, así como 1.010 euros en metálico

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 20 años de edad, vecino de Laredo y de nacionalidad española, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en su propia localidad.

En un dispositivo de seguridad dispuesto en la villa pejina, con motivo de las fiestas, se procedió a identificar a diferentes personas que se encontraban en el interior de un bar, lugar en el que vieron a un chico en «actitud sospechosa».

Una vez identificado, le encontraron entre sus pertenencias nueve envoltorios que contenían cocaína, un tubo de plástico con marihuana separada por dosis, cinco bolas de hachís, 1.010 euros en billetes de diferentes valores -presuntamente obtenidos en ventas de droga ya realizadas- y dos teléfonos móviles.

Los agentes procedieron a la detención de este varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, interviniendo la droga y el dinero.