Los integrantes del Grupo Pejino celebraron por todo lo alto su doble victoria en la batalla laredana. Juanjo Santamaría

El Grupo Pejino gana por partida doble la Batalla de Flores 2025

La carroza 'Aiko' se alza como vencedora de una multitudinaria edición, en la que Laredo fue el colorido epicentro de las fiestas cántabras

Ana Bringas

Ana Bringas

Laredo

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:43

En la tarde de este viernes, once impresionantes obras de arte compuestas por miles de flores desfilaron por el centro de Laredo en la sobrecogedora ... Batalla de Flores, un evento reconocido como Fiesta de Interés Turístico Nacional que año tras año desde 1908 quita el hipo al numeroso público cada tercer viernes de agosto.

