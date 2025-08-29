El Grupo Pejino gana por partida doble la Batalla de Flores 2025

En la tarde de este viernes, once impresionantes obras de arte compuestas por miles de flores desfilaron por el centro de Laredo en la sobrecogedora ... Batalla de Flores, un evento reconocido como Fiesta de Interés Turístico Nacional que año tras año desde 1908 quita el hipo al numeroso público cada tercer viernes de agosto.

En esta edición de este 2025 hubo un claro ganador: El Grupo Pejino, que se ha alzado como el gran vencedor del certamen consiguiendo un triunfo por partida doble que quedará grabado en la memoria de sus integrantes. Tras muchos años de esfuerzo, esta vez «ya tocaba», como repetían emocionados varios miembros del colectivo, que no podían contener la ilusión ni dejar de abrazarse al escuchar el veredicto del jurado, el cual desató una auténtica locura.

Su carroza 'Aiko', ganadora de la categoría A con 74 puntos, está inspirada en la cultura japonesa. Representaba a una majestuosa mujer oriental, de pelo negro y maquillaje minucioso con incluso las uñas pintadas, acompañada de un gran dragón en la cara trasera, humo y un templo nipón que transportaba al público a otro continente. La ovación al conocer la decisión del jurado fue unánime, y con ella llegó la música y una lluvia de confeti que confirmó la hazaña: el primer premio, la ansiada onza de oro y el galardón al mejor vestuario.

Ampliar Un año más, las carrozas de la fiesta pejina impresionaron al numeroso público. Juanjo Santamaría

Pero el triunfo no se quedó ahí. En la categoría B, el Grupo Pejino también se llevó la victoria con 'Russel', una entrañable alegoría a la película 'Up' de Disney Pixar, que presentaba la mítica casa flotante, los globos multicolor y los protagonistas de la cinta en dos grandes figuras. El jurado la premió con 30 puntos y el primer puesto, provocando una segunda explosión de alegría. Con este doblete, el grupo suma dos victorias a su palmarés en la Batalla de Flores laredana.

En los prolegómenos al gran desfile, la villa ya respiraba fiesta y muchos nervios tras una noche completa de trabajo sin descanso. Los carrocistas veían por fin a sus creaciones cobrar vida, pero antes del pistoletazo de salida del esperado pasacalles, se rindió homenaje a dos grandes nombres de la Batalla. Por un lado, la carrocista mayor Lydia Valentín, campeona olímpica, mundial y europea de halterofilia y símbolo, por tanto, del esfuerzo, un valor que comparte con la fiesta laredana por excelencia; y por otro, el carrocista veterano Luis Arrebola, quien, a sus 88 años, recibió el reconocimiento con la emoción de quien ha dedicado toda una vida a la Batalla de Flores. Desde la década de los 50 su trayectoria ha estado íntimamente ligada al certamen y, de hecho, hace justo 60 años se alzó con la victoria gracias a la carroza 'La reina de la fiesta'.

Justo antes de que Valentín y Arrebola abrieran el recorrido, hubo de nuevo un minuto de silencio por Juan Antonio Arconada, el querido Antuan, hijo predilecto de la villa, cuyo humor y compromiso con la cultura pejina dejaron un vacío imposible de llenar tras su fallecimiento el pasado sábado.

Ampliar La Batalla de Flores atrajo un año más a miles de visitantes al municipio cántabro. Juanjo Santamaría

Tras ello, el cohete marcó el inicio del espectáculo. Fueron tres vueltas de desfile, acompañadas de la animación musical de varias peñas. El sol veraniego dio paso a unas gotas de lluvia que no enfriaron el ánimo, aunque el viento sí puso en aprietos a las carrozas, que con su altura y esbeltez se mecían ligeramente en algunos puntos del recorrido. Por su parte, el jurado observaba con lupa las creaciones durante las dos primeras vueltas, mientras que a la tercera la suerte ya estaba echada.

La victoria del Grupo Pejino fue seguida en categoría A por la laureada 'Rebellio' de la asociación Come Golayu que lo ha hechu güela. Una oda a un mundo terrorífico con esqueletos en movimiento y calaveras que se llevó además varios galardones adicionales como el tercer premio en vestuario, el Premio al Arte de Acelar y el Premio Internacional.

En tercer lugar, con 58 puntos, la carroza 'Anillos de poder' del grupo Mi vida loca, que tras dos victorias consecutivas se alzó con un tercer puesto gracias al movimiento de sus elementos con dos cabezas giratorias, y el segundo premio en vestidos. Durante la entrega del galardón, un carrocista pidió matrimonio a su pareja ante miles de asistentes.

Ampliar La lluvia asomó brevemente pero respetó el desfile. Juanjo Santamaría

En cuarto lugar, nuevamente Come Golayu regresó a la lista con su carroza 'Damnatorum', que obtuvo 52 puntos, mientras que en quinto puesto se situó la agrupación El Cantu, con una original propuesta titulada 'Banksy al descubierto'. En sexto lugar, con 34 puntos, quedó la Asociación Cultural Carrozas Oruña, que presentó 'Clown'; en séptimo, con 20 puntos, volvió a figurar Mi vida loca con la carroza 'Hasta el infinito y más allá', inspirada en la película Toy Story; y finalmente, en octavo lugar cerró la lista la agrupación Alegoría con 'El Rey Dragón', que obtuvo 16 puntos.

En total, la Batalla de Flores 2025 repartió más de 160.000 euros en premios, y, este año, además, se estrenó un reconocimiento especial de una onza de oro, donada por el empresario laredano José Crescencio Martínez, conocido como 'Pelines', que en las próximas diez ediciones distinguirá al primer clasificado.