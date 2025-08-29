IU Laredo recurre el acuerdo plenario que resolvió el convenio de Villa Mercedes Piden que se tramite una modificación puntual del PGOU para garantizar la conservación de esta casona y su cesión al patrimonio municipal

Izquierda Unida de Laredo ha presentado un recurso de reposición contra el acuerdo adoptado por el pleno municipal el pasado 31 de julio, por el que el equipo de Gobierno dejó sin efecto el Convenio Urbanístico firmado en 2014. Dicho convenio contemplaba la posibilidad de que el Ayuntamiento adquiriera el chalé conocido como Villa Mercedes, ubicado en la esquina entre las calles Martínez Balaguer y Comandante Villar. Lo cierto es que tal y como se expuso durante la sesión plenaria, los actuales dueños han solicitado a la Administración local rescindir definitivamente el acuerdo, por lo que ahora se corre el riesgo de que el inmueble pudiera ser derribado.

La formación de izquierdas considera ahora que esta decisión supone «una oportunidad perdida para proteger un bien de alto valor histórico y arquitectónico», y advierte que aún es posible revertirla. Según IU, bastaría con tramitar la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) prevista en el propio convenio para que el edificio pasara a formar parte del patrimonio municipal sin coste económico.

«El pleno del Ayuntamiento de Laredo aún está a tiempo de rectificar y salvar de la piqueta un edificio singular que podría pasar a formar parte del patrimonio municipal de forma gratuita», ha señalado IU en el escrito presentado. La formación recuerda que el convenio urbanístico firmado con los propietarios en 2014 incluía esta posibilidad como fórmula de compensación urbanística.

Alberto Ortiz, coordinador local de IU, ha subrayado que «no nos resignamos a perder esta casona de principios del siglo XX de alto valor histórico, arquitectónico y patrimonial». Ortiz ha insistido en que «el pueblo de Laredo merece todos nuestros esfuerzos y agotar todas las vías para impedir su demolición», y ha llamado a los grupos municipales a «actuar con responsabilidad y visión de futuro».

IU considera que la conservación de Villa Mercedes no solo responde a criterios patrimoniales, sino también a una apuesta por un modelo urbano más sostenible y respetuoso con la memoria colectiva de la villa. En este sentido, la formación ha reiterado su compromiso con la defensa del patrimonio histórico y cultural de Laredo, y ha anunciado que seguirá explorando todas las vías legales y políticas para evitar la desaparición de este inmueble emblemático.