Laredo destinará 550.000 euros a asfaltar Tarrueza y a renovar aceras del centro Las obras comenzarán este año e incluirán mejoras de accesibilidad, seguridad y nuevas zonas de convivencia en Alameda Miramar y Gutiérrez Rada

Ana Bringas Laredo Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:43

El Ayuntamiento de Laredo ha dado luz verde este jueves, en la Junta de Gobierno Local, al proyecto técnico destinado al asfaltado del barrio de Tarrueza, con un presupuesto de 150.000 euros. Del mismo modo, se han aprobado los pliegos técnicos que se licitarán esta misma semana para llevar a cabo mejoras en las aceras de la Alameda Miramar y de la calle Gutiérrez Rada, con una inversión global de 400.000 euros. Según señala el Consistorio, estas obras comenzarán durante el presente año y permitirán aumentar la accesibilidad tanto del centro neurálgico del municipio como de uno de sus barrios más representativos.

En la Alameda Miramar, el objetivo es reforzar la seguridad y la accesibilidad para ofrecer a los peatones un tránsito más cómodo y accesible. Para ello, se ejecutará un pavimento continuo y se ampliarán las aceras, lo que implicará la retirada de algunos árboles que posteriormente serán reubicados en otras zonas del municipio.

Además, en el parque infantil situado en la Alameda, se llevará a cabo el ensanchamiento de la acera con el fin de crear una zona de espera junto al área de juegos. También se habilitará un espacio de encuentro vecinal mediante la colocación de bancos enfrentados.

En cuanto a la calle Gutiérrez Rada, el proyecto prevé una modernización integral del espacio público, que incluirá mejoras de accesibilidad y la creación de nuevas plazas de aparcamiento, con lo que se dará respuesta a las demandas tanto de residentes como de visitantes.

Por lo que respecta al barrio de Tarrueza, se intervendrá en las zonas de Santa Cecilia y Santa Ana para mejorar la circulación. Las obras comprenderán el fresado del pavimento, la renovación del aglomerado y el repintado de las marcas viales, cubriendo una superficie total de 6.210 metros cuadrados. Con ello se facilitará el tránsito de vehículos, se incrementará la seguridad vial y se contribuirá a la modernización de un barrio que llevaba años esperando este tipo de actuaciones.

El alcalde Miguel González ha recalcado que estas intervenciones suponen «pasos firmes» hacia la transformación de Laredo en un municipio «más accesible y seguro». En particular, ha resaltado la importancia del asfaltado de Tarrueza, «un barrio que ha permanecido demasiado tiempo en el olvido y que ahora comienza a ver cómo sus necesidades son atendidas».

Finalmente, González ha subrayado también la relevancia de las obras en las aceras de la Alameda Miramar y la calle Gutiérrez Rada. Las ha calificado como «una intervención necesaria desde hace años que permitirá embellecer una de las zonas más concurridas de Laredo, mejorando la movilidad y la seguridad».