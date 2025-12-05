Laredo invertirá 1,75 millones de euros en mejoras para el barrio de San Lorenzo El proyecto arrancará en 2026 y supondrá una renovación integral de 81.000 metros cuadrados en cuanto a saneamiento, abastecimiento, accesibilidad, iluminación y zonas verdes

Ana Bringas Laredo Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:19 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Laredo ha presentado este viernes el proyecto de renovación integral de San Lorenzo a los vecinos del barrio. La actuación, que supondrá una inversión de 1,75 millones de euros, comenzará en 2026 y conllevará una «transformación histórica» en la zona, según ha afirmado el alcalde Miguel González. El proyecto abarcará la renovación completa de los servicios básicos en una superficie de 81.000 metros cuadrados, lo que permitirá resolver problemas enquistados en el barrio y dotarlo de infraestructuras modernas y estables para las próximas décadas.

González ha señalado que esta obra responde «directamente a las preocupaciones planteadas por los vecinos durante meses de encuentros, conversaciones y recorridos por el barrio». «Todo lo que nos habéis trasladado está aquí. Os hemos escuchado, lo hemos trabajado y ahora lo vamos a ejecutar», ha afirmado el primer edil durante el acto. En clave política, González ha incidido en que este proyecto «es de los vecinos del barrio de San Lorenzo». «No es mío, ni de ningún partido de este Gobierno, sino vuestro», ha aclarado.

Cabe recordar que el equipo de Gobierno está conformado por el PP, Ola Cantabria, Hacemos Laredo —la coalición Podemos-IU— y un edil no adscrito. Precisamente, la Concejalía de Barrios depende de la edil de Hacemos Laredo, Rosalina López, con quien hubo un desacuerdo el pasado mes de noviembre en el Pleno, cuando HL rechazó la modificación de crédito por valor de 2,27 millones propuesta por el Ejecutivo municipal. Con todo, el regidor pejino ha querido agradecer el trabajo y la implicación del concejal de Obras, Benito Ortiz, y de la edil de Barrios, Rosalina López, para que todo salga adelante.

Inversión de cara a futuro

González también ha asegurado que se trata de «la mayor inversión pública realizada en la zona en décadas», una intervención que «marcará un antes y un después para un lugar que llevaba demasiados años esperando una respuesta real». Por último, el alcalde ha destacado que «no se trata de una obra puntual, sino de una transformación profunda y duradera, diseñada con rigor técnico y con una visión de futuro, pensada para los próximos 30 o 40 años». «San Lorenzo siempre aparecía en los discursos, pero nunca en las prioridades, y eso cambia desde hoy», ha dicho.

El plan incorpora una «ambiciosa» mejora hidráulica, así como la instalación de un nuevo colector de pluviales de gran capacidad y de una red renovada de residuales domésticas, acompañados de nuevos imbornales, pozos de registro y conexiones que permitirán evacuar correctamente el agua de lluvia y eliminar los problemas que llevan afectando mucho tiempo a las calles y viviendas.

Asimismo, la actuación se reforzará con una intervención estratégica en el entorno del Puente de Las Ánimas con el objetivo de mejorar la capacidad hidráulica del arroyo Pelegrín. Unas mejoras que significan decir adiós a las inundaciones puntuales, a las humedades persistentes en muchos hogares y a las calles convertidas en ríos cada vez que llueve con intensidad.

La red actual, deteriorada y con pérdidas superiores al 30%, será sustituida íntegramente por tuberías más resistentes y duraderas. Del mismo modo, se completa un mallado que conectará San Lorenzo con zonas como Padre Ignacio Ellacuría, Avenida España y Pelegrín, lo que permitirá una distribución más estable y eficiente. También se trasladarán los contadores a la vía pública, lo que facilitará la lectura, mejorará el control del servicio y evitará fugas. Esta modernización reducirá pérdidas y optimizará el uso de recursos.

Más accesibilidad e iluminación

El barrio contará con aceras completamente renovadas y ampliadas, pasos accesibles y un diseño adaptado a las normativas vigentes. Se renovará también toda la calzada con nuevas capas de firme que mejorarán la seguridad y la comodidad de la circulación, especialmente para personas mayores, familias con carritos y personas con movilidad reducida.

Atendiendo a las demandas vecinales, el proyecto instalará nuevas luminarias LED en zonas con déficit de luz, sobre todo en el entorno de Santa Ana. De igual manera, se soterrarán líneas eléctricas aún pendientes en Marqués de Valdecilla, lo que mejorará tanto la estética urbana como la seguridad del barrio.

El proyecto incluye la recuperación de las cinco zonas verdes del barrio, con la renovación del césped, la plantación de especies autóctonas, la mejora de pavimentos, la instalación de mobiliario urbano nuevo y la incorporación de ejercitadores destinados a las personas mayores.