El responsable del Archivo Municipal de Laredo, en una imagen de 2020. DM

Laredo propone a Baldomero Brígido como cronista oficial

Ana Bringas

Laredo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:42

El Ayuntamiento de Laredo llevará al próximo Pleno la propuesta de nombramiento de Baldomero Brígido 'Meri' como cronista oficial de la villa. Este título sirve para reconocer al doctor en Historia y responsable del Archivo Municipal por su labor continuada en la recuperación, conservación y difusión del devenir de la población.

El procedimiento se aborda desde el Reglamento de Organización de las Entidades Locales, así como desde el Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones del Consistorio pejino que regula la figura del cronista oficial como título honorífico.

«Brígido ha desarrollado durante cuatro décadas una destacada labor investigadora y divulgativa centrada en el pasado pejino. Historiador riguroso y apasionado, Meri ha participado en numerosas publicaciones», ha destacado el Ayuntamiento a la hora de explicar su decisión.

