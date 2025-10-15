Laredo propone a Baldomero Brígido como cronista oficial

El responsable del Archivo Municipal de Laredo, en una imagen de 2020.

Ana Bringas Laredo Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:42 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Laredo llevará al próximo Pleno la propuesta de nombramiento de Baldomero Brígido 'Meri' como cronista oficial de la villa. Este título sirve para reconocer al doctor en Historia y responsable del Archivo Municipal por su labor continuada en la recuperación, conservación y difusión del devenir de la población.

El procedimiento se aborda desde el Reglamento de Organización de las Entidades Locales, así como desde el Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones del Consistorio pejino que regula la figura del cronista oficial como título honorífico.

«Brígido ha desarrollado durante cuatro décadas una destacada labor investigadora y divulgativa centrada en el pasado pejino. Historiador riguroso y apasionado, Meri ha participado en numerosas publicaciones», ha destacado el Ayuntamiento a la hora de explicar su decisión.

Temas

Literatura

historia

Laredo