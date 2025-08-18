Licitado el proyecto para cubrir el parque Manuel Llano de Laredo El área recreativa se encuentra en la alameda de la ciudad y la actuación permitirá que se use en cualquier condición climatológica

A. B. Laredo Lunes, 18 de agosto 2025, 07:45

La Consejería de Fomento ha sacado a licitación el proyecto de cubrición del parque infantil situado en la alameda Manuel Llano de Laredo, con un presupuesto base de 589.130 euros y el plazo de ejecución es de 6 meses. La actuación consistirá en colocar una cubierta en dicho espacio recreativo, al que se accede directamente desde la Avenida de España en el centro de Laredo, por lo que se trata de un enclave muy frecuentado y transitado.

Las obras consisten en la ejecución de una cubierta a dos aguas de estructura metálica compuesta por siete pórticos, con una dimensión en planta de 30,70 x 28,20 metros incluyendo los aleros proyectados, ocupando una superficie total de 874,95 metros cuadrados.

La cobertura se proyecta en policarbonato compacto de distintos colores. Este cierre también se coloca en los laterales coincidiendo con los arriostramientos –elementos de refuerzo– estructurales y a modo de faldones, a una altura de cuatro metros en el resto de los laterales este y oeste.

El consejero de Fomento, Roberto Media, explicó que «en la actualidad, al no estar cubierto, el uso del área infantil depende de las condiciones climatológicas». Se da la circunstancia de que el parque se ubica en una zona donde se suelen registrar fuertes vientos y numerosas precipitaciones, lo que impedía su disfrute durante toda la rueda del año. Con la ejecución de esta actuación, «se creará un espacio cubierto para uso y disfrute de los niños y niñas del municipio durante todo el año».