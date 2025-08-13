La Marmita de Laredo regresa este sábado al Puerto Deportivo El concurso gastronómico celebra su 45ª edición este fin de semana en su enclave tradicional tras finalizar las obras de la Cofradía de Pescadores

Ana Bringas Laredo Miércoles, 13 de agosto 2025, 16:57

Este sábado 16 de agosto, Laredo celebrará su tradicional Día de la Marmita y Guiso Libre de Bonito, que este año vuelve a su escenario habitual en el Puerto Deportivo. En 2024, la cita se trasladó a la Alameda El Bosque debido a las obras de ampliación de la Cofradía de Pescadores de San Martín, pero en esta edición recupera su entorno más emblemático.

Será la 45ª edición de una de las fiestas gastronómicas más queridas del verano laredano, donde cuadrillas y visitantes se reunirán para cocinar y degustar la clásica marmita marinera, elaborada a base de bonito y patatas. El programa arrancará a las 09.00 horas de la mañana con el inicio del concurso de marmita. A las 12.00, dependiendo de la marea, se celebrarán los festejos marítimos, como cucañas y patos al agua y a partir de las 13.00 horas se procederá a la degustación de las marmitas por parte del jurado. Más tarde, a las 14.30 la Peña del Tío Simón y la Asociación AMIL elaborarán una gigantesca marmita, que podrá degustarse por 2 euros la ración. La recaudación se destinará íntegramente a Cáritas Laredo. La jornada festiva se cerrará a las 19.30 horas con animación musical a cargo de un DJ.

Como es habitual, la organización ha establecido unas normas para garantizar el buen desarrollo de la fiesta. En este sentido, las cuadrillas deberán seguir en todo momento las indicaciones del equipo organizador. La inscripción, que se realiza en la Casa de Cultura, tendrá un coste de 25 euros e incluirá carbón, patatas y bebidas, aunque el consumo de alcohol estará prohibido a menores de edad. El hielo será gratuito y se repartirá en las inmediaciones de la fábrica de hielo. El acceso rodado para carga y descarga se limitará a un máximo de diez minutos y únicamente hasta las 10.30; después no se permitirá la entrada de vehículos.

Además, estará prohibido aparcar en todo el Puerto Deportivo, pero se habilitará un aparcamiento gratuito en el exterior. Por otra parte, no se permitirá hacer fuego directamente en el suelo, siendo imprescindible el uso de barbacoa. Tampoco se podrán invadir las parcelas colindantes ni cerrarlas con cintas, cuerdas u otros elementos. Las cuadrillas que molesten a otras o incumplan las normas serán expulsadas y no podrán participar al año siguiente.

En cuanto a la limpieza, los restos de comida y basura deberán depositarse en los contenedores dispuestos en el recinto, con especial atención a la prohibición absoluta de arrojar cualquier residuo al mar. Además, por seguridad, estará prohibido el acceso a los pantalanes y a la zona de rocas paralela a las parcelas numeradas del 101 al 153, así como el baño en esa área.

Con el regreso al puerto, la Marmita de Laredo recupera su esencia marinera y los pejinos ya se preparan para disfrutar de una jornada de tradición y homenaje al producto local.