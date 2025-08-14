El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Monumento fascista instalado en San Pantaleón de Aras, junto a un parque infantil. DM

Memoria de Laredo vuelve a solicitar la retirada del monumento fascista de Voto

La asociación recuerda que ya exigió su eliminación en 2023 y advierte que, de no cumplirse la Ley de Memoria Histórica, lo denunciará a la Fiscalía

Ana Bringas

Ana Bringas

Voto

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:15

El colectivo Memoria de Laredo ha vuelto a requerir al Ayuntamiento de Voto la retirada de un monumento de homenaje al fundador de Falange Española ... y dos monolitos con nombres de víctimas franquistas, situados junto a un parque infantil cubierto en el Barrio La Somadilla, de San Pantaleón de Aras. La entidad sostiene que estas estructuras incumplen la vigente Ley de Memoria Histórica y Democrática y denuncia la «pasividad» de las autoridades para aplicar la normativa.

