Memoria de Laredo vuelve a solicitar la retirada del monumento fascista de Voto

El colectivo Memoria de Laredo ha vuelto a requerir al Ayuntamiento de Voto la retirada de un monumento de homenaje al fundador de Falange Española ... y dos monolitos con nombres de víctimas franquistas, situados junto a un parque infantil cubierto en el Barrio La Somadilla, de San Pantaleón de Aras. La entidad sostiene que estas estructuras incumplen la vigente Ley de Memoria Histórica y Democrática y denuncia la «pasividad» de las autoridades para aplicar la normativa.

Según el colectivo, la petición no es nueva: ya en mayo de 2023, con el PP y la Agrupación Vecinal de Voto (AVV) al frente del gobierno municipal en coalición, trasladaron formalmente al Consistorio la solicitud para desmantelar el monumento, poco antes de la finalización de las obras de la cubierta del parque infantil. En aquel momento, también constaban escritos de otros vecinos y la postura favorable del PRC –entonces en la oposición y hoy socio de gobierno de AVV– para eliminar estos «símbolos ilegales».

En su requerimiento más reciente, fechado el 8 de agosto, la entidad subraya que la obligación de retirar estos elementos es «personalísima» y recae exclusivamente en el actual alcalde, Francisco Maza (AVV), por lo que no puede ser diluida en acuerdos plenarios ni condicionada por la supuesta falta de más solicitudes. La asociación concede un plazo de un mes para recibir respuesta; de no ser así, advierte que trasladará el caso a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos y Memoria Democrática para que valore posibles actuaciones civiles o penales.

Además, el presidente del colectivo, José Luis Pajares, ha remitido un escrito a todos los concejales del Ayuntamiento recordándoles que no pueden participar en decisiones que eludan esta responsabilidad, «para evitar ser considerados partícipes de la misma ilegalidad». Según Pajares, ningún órgano municipal puede autorizar al alcalde a incumplir la ley, del mismo modo que no podría aprobar un uso indebido de fondos públicos o cualquier acto de prevaricación.

«En su momento se actuará»

Por su parte, el alcalde Maza ha declarado que «en su momento se actuará» y que la cuestión está «en manos del secretario y de los servicios jurídicos». El regidor no ha adelantado más detalles, aunque aseguró que la respuesta se dará «en tiempo y forma».

Por otro lado, la situación política en el municipio de Voto es particular y añade complejidad al debate sobre el monumento franquista. Actualmente, la Alcaldía está en manos de AVV, con Francisco Maza al frente, aunque se espera un cambio inminente en el liderazgo municipal, que pasará al PRC, a nombre de Natalia Sánchez, previsiblemente a finales de 2025. Este relevo se enmarca en un acuerdo político tras las elecciones municipales de mayo de 2023, en las que el PP volvió a ganar en la localidad con el apoyo de dos ediles de la Asociación Vecinal por Voto. Tras la ruptura de la coalición inicial, AVV pactó con el PRC relevar al regidor popular, repartiendo los 36 meses restantes de mandato: 18 para Maza y 18 para la portavoz regionalista.

Este contexto deja al alcalde actual afrontando la recta final de su mandato, mientras que el PRC, que en un primer momento se había manifestado a favor de retirar los símbolos franquistas, mantiene silencio ante la reciente petición del colectivo Memoria de Laredo. El cambio de liderazgo genera incertidumbre sobre cómo se gestionará finalmente la polémica del monumento y si el relevo en la Alcaldía implicará un giro efectivo en la postura del consistorio respecto al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.