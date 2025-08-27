«El periodismo no nació para ser gratis ni un adorno, sino para protegernos de las mentiras»

«La verdadera élite de pensamiento no es la que nunca se equivoca, sino la que sabe rectificar, pedir perdón, cambiar de opinión y tiene ... el superpoder de comprender que los demás también pueden tener razón. Y eso creo que es lo que nos salva y lo que nos distingue no solo como periodistas, sino como seres humanos». Esta fue una de las reflexiones que dejó ayer el periodista y escritor Manuel Jabois durante la conferencia 'En dos versiones falsas opuestas de un hecho no se encuentra la verdad, sino dos mentiras', con la que clausuró la 40 edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) en la Casa de Cultura Doctor Velasco de Laredo.

Un acto que estuvo presidido por Sergio Silva, consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria; Conchi López, rectora de la UC; y Miguel González, alcalde de la villa pejina.

Durante los veinte minutos que duró su conferencia, el colaborador de El País y la Cadena Ser y autor de hasta nueve libros, dejó unos cuantos titulares sobre cómo debe ser la labor del periodista y los obstáculos que se encuentra a diario la profesión a cuenta de las fake news y de esos pseudomedios que solo buscan generar visitas en sus webs.

«El periodismo me enseñó demasiado pronto que uno nunca es dueño de nada, salvo de las propias preguntas que hace. Todo lo demás, la verdad, la emoción, incluso la memoria, es prestado. Preguntar, dudar, equivocarse y corregirse. Creo que ahí está nuestro oficio, no en las respuestas perfectas, que siempre son sospechosas, sino en esa voluntad obstinada de no conformarse con lo primero que se le pone delante», aseveró.

Para Jabois, que considera que un periodista nunca debe pasar de veinte minutos escuchando su propia voz «porque se atrofia», escribir es «entrar en un lugar donde tú no mandas, donde te han invitado, y donde lo único que puedes hacer es observar sin destrozar los muebles».

El escritor resaltó las «consecuencias desastrosas» que tienen las informaciones de los distintos medios de comunicación, «sobre todo, en la credibilidad de nuestro oficio y en la fe de la gente», y se refirió a las distintas versiones de una noticia. «Una versión no es una verdad o no tiene por qué serlo». «Vivimos una época en la que el ruido se confunde con la verdad, donde la viralidad se confunde con la importancia. Pero lo único verdadero es el trabajo que hiciste antes, la honestidad de tus preguntas y la claridad de tu narración».

Jabois resaltó que «el periodismo –un oficio muy hermoso que hay que defender y rejuvenecer– es un espejo incómodo que devuelve la imagen de lo que somos y también de lo que callamos», y que «no nació para ser gratis ni para ser un adorno, sino para algo mucho más serio, protegernos de las mentiras. Y una mentira contada y querida puede llegar a ser un crimen». «Es un modo de estar en el mundo, de preguntar para vivir, de vivir para contar y contar para que otros sepan y también entiendan». Por eso, apeló a que «nunca nos falte esa obstinación de preguntar una vez más, aunque estemos cansados, aunque creamos que no hay nada bueno, porque siempre lo hay y cuando no lo hay, lo que queda es la dignidad de haberlo intentado».

Más de cien actividades

Más de un centenar de actividades han compuesto la 40º edición de los Cursos de Verano que ayer despidió la UC, entre ellas, 61 cursos monográficos y 55 actividades culturales, charlas, talleres, mesas redondas y conciertos. Dos meses dan para mucho. La inteligencia artificial, la cosmología, redes sociales, cuidados, periodismo local o patrimonio arqueológico son solo un puñado de los asuntos que se han tratado en las aulas de estos cursos, por las que han pasado diferentes expertos en todo tipo de materias.