El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sergio Silva, Laura Recio, Miguel González, Rebeca Saavedra, Manuel Jabois, Rosa Martín y Conchi López. Juanjo Santamaría
Curso de verano de la UC

«El periodismo no nació para ser gratis ni un adorno, sino para protegernos de las mentiras»

El periodista y escritor Manuel Jabois clausura en Laredo la cuarenta edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:54

«La verdadera élite de pensamiento no es la que nunca se equivoca, sino la que sabe rectificar, pedir perdón, cambiar de opinión y tiene ... el superpoder de comprender que los demás también pueden tener razón. Y eso creo que es lo que nos salva y lo que nos distingue no solo como periodistas, sino como seres humanos». Esta fue una de las reflexiones que dejó ayer el periodista y escritor Manuel Jabois durante la conferencia 'En dos versiones falsas opuestas de un hecho no se encuentra la verdad, sino dos mentiras', con la que clausuró la 40 edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) en la Casa de Cultura Doctor Velasco de Laredo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El teniente coronel Julio Postigo relevará en Cantabria a Antonio Orantos, ascendido a general de la Guardia Civil
  2. 2 Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas
  3. 3

    El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos
  4. 4 París De Noia y Panorama City, protagonistas de las fiestas de la Virgen de Valencia en Piélagos
  5. 5 Noja se prepara para sus fiestas
  6. 6

    Un jubilado cántabro cobra en agosto de media 241 euros menos que un vasco y 181 por debajo de un asturiano
  7. 7

    El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro
  8. 8

    Un herido en un accidente en la Avenida de Parayas, que atascó la entrada a Santander al mediodía
  9. 9 Llega la Semanuca, los Santos Mártires en Santander
  10. 10 La alarma del aparcamiento de La Carmencita vuelve a sobresaltar a los vecinos de La Inmobiliaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «El periodismo no nació para ser gratis ni un adorno, sino para protegernos de las mentiras»

«El periodismo no nació para ser gratis ni un adorno, sino para protegernos de las mentiras»