El Pleno de Laredo acuerda rehabilitar las piscinas más de tres años después de su clausura

Tres años y cuatro meses después de que el alcalde de Laredo, Juan Ramón López Visitación (PSOE), ordenara el cierre de las piscinas municipales ante el riesgo de derrumbe de la cubierta de las instalación, el Pleno de la Corporación Municipal laredana dio el visto bueno a las obras de rehabilitación, para satisfacción de los vecinos, que protagonizaron el pasado lunes una concentración de protesta para que este asunto se desbloquease.

A nadie se le escapa en Laredo que este asunto se ha convertido desde que comenzó la legislatura, y como bien dijo ayer la edil de Obras, Rosalina López (PSOE), en un «auténtico culebrón». Primero los grupos de la oposición pusieron en duda el compromiso del Gobierno regional para financiar íntegramente los 1,7 millones que suponía rehabilitar la infraestructura.

Después, cuando llegaron los primeros 200.000 euros del Gobierno, que anunció que aportaría el montante total en partidas plurianuales, los grupos de la oposición rechazaron la pretensión del equipo de gobierno del PSOE de comenzar la obra en una primera fase, por el tejado, al entender que se debía de hacer una obra integral.

«Ustedes no la hincan, así no se hacen las cosas, así no hacemos Laredo», reprochó Pedro Diego al PSOE