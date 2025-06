Pleno tenso en Liendo por la parálisis municipal debido a la gestión económica

El Ayuntamiento de Liendo atraviesa una grave crisis institucional que ha puesto en jaque el buen funcionamiento de la Administración local y podría suponer una ... ruptura del pacto de gobierno entre el PP y el PRC. La maquinaria municipal está prácticamente paralizada y la tensión política se evidenció ayer en el pleno extraordinario convocado a petición del grupo municipal socialista. Estos últimos, querían exigir explicaciones al regidor, Juan Alberto Rozas (PP), ante la falta de control presupuestario y la «opacidad» en la gestión.

La situación actual de parálisis y descontrol ha encendido las alarmas en el municipio. Señal del descontento fue la presencia masiva de los vecinos en el Pleno –donde se necesitó ubicar más sillas para dar cabida a todo el público– para manifestar su preocupación ante una gestión que no avanza. «Estáis como pollo sin cabeza», recriminó una vecina al primer edil.

Entre las cuestiones más preocupantes debatidas en la sesión a iniciativa de los socialistas, se encuentra la situación de la ermita Jesús, María y José. Para su conservación, se firmó un convenio de colaboración a tres partes entre la Asociación Cultural La Escuela de Liendo, el colectivo Hispania Nostra y el propio Ayuntamiento. El objetivo era rehabilitar el inmueble y convertirlo en un centro cultural. Para ello, se recaudaron fondos mediante micromecenazgo que hoy están depositados en una cuenta de titularidad municipal. Sin embargo, debido a la paralización administrativa que sufre el Consistorio, no se puede acceder a ese dinero ni iniciar los trabajos previstos.

En la misma línea de inacción, las pistas de pádel municipales permanecen cerradas. Ante las críticas de la oposición, el alcalde explicó que el retraso en su apertura se debe a facturas aún pendientes de pago. Sobre la ubicación de las instalaciones, Rozas detalló que inicialmente se planeó construir una sola pista sin cubrir junto a la iglesia, pero que dicho lugar fue descartado por ser la iglesia un Bien de Interés Cultural (BIC), tal como —según él— indicó Patrimonio al arquitecto municipal. No obstante, no pudo confirmar en la sesión si ese documento existe. Tampoco fue capaz de precisar dónde se encuentran los informes sobre facturas y pagos correspondientes a los últimos seis meses. «Hay informes, pero no sé dónde estarán», declaró. En este sentido, Rozas enumeró el importe y destinatario de 153 facturas por valor total de 200.000 euros, aunque los expedientes de las mismas están incompletos y no tienen relación presupuestaria.

A su vez, el pleno estuvo marcado por la intervención del PRC, socio de gobierno del PP, que prácticamente solo tomó la palabra para remitirse al comunicado que el partido emitió el mes pasado. En dicho texto, los regionalistas exigían a su todavía socio y alcalde, Juan Alberto Rozas (PP), medidas urgentes para corregir las «irregularidades legales y económicas» detectadas en el Ayuntamiento. Aunque los representantes del PRC no negaron su corresponsabilidad como miembros actuales del Ejecutivo local, su crítica y postura en la sesión dejó entrever un claro distanciamiento.

Moción de censura

En la actualidad, la Corporación municipal está compuesta por tres concejales del PP, dos del PRC y tres del PSOE que ocupa el banquillo de la oposición. Este equilibrio de fuerzas deja abierta la posibilidad de una moción de censura contra el alcalde popular. De hecho, durante el pleno, el portavoz socialista, Norberto Revuelta, pidió abiertamente su cese: «Deberías pensarte dejar de liderar el Ayuntamiento», le espetó al regidor. Rozas, por su parte, no descartó esa opción y respondió: «Vosotros también tenéis una opción», dijo en clara alusión a una posible moción de censura.

Uno de los momentos más interesantes de la sesión fue la intervención del secretario municipal, que sólo lleva seis meses en el cargo. El funcionario pegó un tirón de orejas a los ediles por lo que se había encontrado y dijo que «nadie de esta Corporación sabe hacer un expediente». También criticó la existencia de «subvenciones otorgadas de manera ilegal», es decir sin la documentación reglamentaria. Según expuso, esta situación le ha obligado a paralizar numerosos procedimientos administrativos, mientras trabaja en la regularización de las cuentas municipales.