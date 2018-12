«Los políticos son el principal problema de la Batalla de Flores, no aman la fiesta» Celebración de la pasada edición de la Batalla de Flores. / Roberto Ruiz Cuatro excarrocistas lamentan que el principal evento festivo de Laredo dé un paso atrás el próximo año y reclaman más implicación a los representantes municipales ABEL VERANO Castro Urdiales Domingo, 23 diciembre 2018, 07:59

«Para mi la Batalla de Flores es como si a un niño le quitan el día de Reyes». Los vecinos de Laredo viven estos días inmersos entre la tristeza, la indignación y la incredulidad después de que se hiciera público el pasado lunes que la próxima edición de la Batalla de Flores, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional, sólo contará con nueve carrozas ante la decisión de tres de las siete agrupaciones de carrocistas en activo de no inscribirse, bien porque no tenían local para confeccionar sus alegorías, o por no disponer de flores de Holanda después de que el Pleno del Ayuntamiento pejino, con los votos del equipo de gobierno del PSOE y el PP, decidiera rechazar la petición de los carrocistas de adelantar la celebración de la fiesta una semana como ha ocurrido este año.

«Me da pena lo ocurrido porque es una fiesta muy importante. Los políticos deberían implicarse más» Fito Zubillaga | Excarrocista

A lo largo de toda la semana, han sido varias las comparecencias de los carrocistas -los que se han inscrito y los que no- en diferentes medios de comunicación para trasladar su malestar por lo ocurrido. De hecho, remitieron una carta conjunta en la que culpabilizaban a la clase política -en concreto a PSOE y PP- de la merma de la fiesta, además de arremeter contra la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Laredo (Acelar), que es partidaria de mantener la fiesta el último viernes de agosto, como se ha celebrado en los últimos años, al entender que era lo más beneficioso para el sector servicios.

Al margen de este cruce de opiniones, lo cierto es que para encontrar el precedente más cercano de una Batalla de Flores con tan sólo nueve carrozas hay que remontarse a los años 1994 y 1995. En los últimos 36 años de historia de esta centenaria fiesta no hay una edición con menos carrozas. De hecho, en 2018 llegaron a desfilar 23 alegorías y en 2009, 2012 y 2013 otras 20.

«Los carrocistas pidieron hace años unas naves nido para hacer las carrozas y no les han hecho caso» Toñi Quintana | Excarrocista

Este periódico ha recabado la opinión de cuatro excarrocistas que en diferentes épocas fueron protagonistas de la fiesta, e incluso alguno sigue colaborando en la actualidad. Es el caso de Toñi Quintana, que a sus 75 años sigue aportando su granito de arena. «Hace años que los carrocistas pidieron al Ayuntamiento que habilitase una naves nido en el polígono, pero no les han hecho caso y ahora viene el problema de que no hay locales. «No es de recibo que los políticos se dediquen a machacar a la Batalla de Flores», reprocha.

Quintana, como muchos otros, cree que desde que los carrocistas traen la flor desde Holanda «se había dado un paso adelante, ya que la calidad es mucho mayor, además de que es más cómodo para ellos». Por eso no entiende que no hayan dejado cambiar la fecha para traer dicha flor. «No hay voluntad para sentarse a dialogar. Deberían analizar bien los pros y los contras de cada cosa, porque construir de cero es casi imposible».

«Si todos los carrocistas estuvieran unidos, no habría ningún problema. Pero cada uno va a lo suyo» Merche Fernández | Excarrocista

Ramona Gabiola, trabajadora de la Residencia de Ancianos de Laredo, también formó parte de la larga lista de laredanos que en algún momento de la historia de la fiesta elaboró alguna alegoría, en concreto, realizó cinco carrozas entre los años 1991 y 1995. «El principal problema son los dirigentes del Ayuntamiento, unos no hacen nada y otros no se implican y esperan que otros resuelvan. No aman la fiesta, la ven como otro festejo mas, o simplemente no le dan la importancia que tiene. No me sirve todas las palabras que dicen». Como consecuencia de esto, Gabiola asegura que el Ayuntamiento no proporciona unos locales en condiciones (y sin ellas). «La carroza se gesta ya en septiembre y después de Navidad se empieza a trabajar en ella. Se necesita tiempo porque la gente trabaja y dedica sus ratos y su ocio a la carroza».

Más unión

Merche Fernández es otra de las mujeres que participó con una carroza en la fiesta pejina junto a otras tres laredanas, fueron las primeras mujeres en hacerlo y en los años en los que hubo nueve alegorías, 94 y 95. En aquella época recibían la ayuda de otros carrocistas. En su opinión, el principal problema que hay en la Batalla es que los carrocistas no van todos a una. «Si estuvieran unidos no habría problemas. Van cada uno a los suyo y deberían remar en la misma dirección. O bien se plantan todos o tiran para adelante. Pero si el Ayuntamiento ve que se inscriben algunos, con eso ya les vale».

«Los políticos ven esta fiesta como una más. Simplemente no le dan la importancia que tiene» Ramona Gabiola | Excarrocista

A sus 83 años, Fito Zubillaga es uno de los excarrocistas más veterano y que ha vivido «unos años en los que las condiciones eran peores, porque plantábamos las flores en las huertas después de trabajar diez horas en la construcción». A su entender, la fecha de la fiesta «no la deberían cambiar nunca, tendría que ser el último viernes». «Una carroza se desarma en un día entre todos los que son, el problema es que estén expuestas dos días». «Me da mucha pena lo que está ocurriendo porque es una fiesta muy importante y los políticos deberían implicarse más».