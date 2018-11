Sanidad no consigue las licencias para la ampliación del Hospital de Laredo La ampliación del centro afecta al edificio de Urgencias, que contará con más quirófanos / Abel Verano El Gobierno regional, que discrepa con la documentación que le ha requerido el Ayuntamiento pejino, busca que otra Administración superior dé luz verde a las obras ABEL VERANO Castro Urdiales Domingo, 4 noviembre 2018, 07:33

Han pasado seis meses desde que este periódico desvelara que las obras de ampliación del Hospital de Laredo estaban bloqueadas porque el centro no dispone de la licencia de actividad, y la Consejería de Sanidad aún no posee ese documento, imprescindible, según los técnicos municipales del Ayuntamiento laredano, para conceder la correspondiente licencia de obra y que comience la actuación.

En su última visita al centro hospitalario, la consejera de Sanidad, María Luisa Real, aseguró que «para la Consejería es una tramitación muy urgente porque, una vez finalizada la licitación (ocho empresas se habían presentado al concurso, que está en las últimas fases de adjudicación) no podremos comenzar la construcción hasta no contar con las licencias municipales, que se están intentando agilizar». La intención de la consejera de Sanidad es que estas obras comiencen antes de finales de año, según apuntó en aquella visita.

Pero el tiempo pasa y la situación sigue enquistada. Fuentes del Ayuntamiento laredano han asegurado a este periódico que la Consejería de Sanidad no ha presentado una serie de documentación que el Consistorio pejino ha requerido para poder conceder, en primer lugar, la licencia de actividad de todo el edificio. Y es que el centro hospitalario pejino, que se inauguró en el año 1991 siendo presidente de Cantabria el socialista Jaime Blanco y alcalde de Laredo, Juan Ramón López Revuelta, también del PSOE, no dispone de dicho documento. Según estas fuentes municipales, Sanidad entiende que no es pertinente la presentación de los documentos que solicita el Ayuntamiento.

Por contra, desde la Consejería de Sanidad aseguran que «no hay ninguna documentación del Hospital de Laredo pendiente de su entrega en el Ayuntamiento de Laredo».

De su lado, el gerente del Hospital pejino, Ander Larrazábal, reconoce que los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad discrepan con los requerimientos de los técnicos del Ayuntamiento de Laredo y para evitar que el conflicto se alargue «estamos buscando otra vía que permita llevar a cabo unas obras que consideramos urgentes y necesarias y con las que todo el mundo está de acuerdo en que se lleven a cabo».

Larrazábal no cree que este asunto acabe en el Juzgado, de hecho «no se contempla», puesto que eso supondría retrasar aún más el inicio de las obras. «Estamos buscando vías alternativas a la ordinaria para que se pueda comenzar la actuación». Esas vías pasarían porque sea otra Administración superior al Ayuntamiento, que en principio es la competente, la que conceda la licencia de obra en base «al interés público y la urgencia de esta actuación».

Según señaló el gerente del Hospital, el bloqueo de este proyecto también afecta a la instalación de una resonancia magnética, cuyo contrato de arrendamiento se formalizó en septiembre, «ya que se necesitan las mismas licencias».