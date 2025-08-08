El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Asistentes al encuentro en la Casa de Cultura de Colindres. A. Bringas

Vecinos de Laredo y Colindres se organizan para alegar contra el PSIR de La Pesquera

Más de un centenar de afectados se movilizan contra un plan de desarrollo de suelo industrial de 500.000 metros cuadrados que devalúa el precio de sus propiedades

Ana Bringas

Ana Bringas

Laredo

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:55

La Casa de Cultura de Colindres fue este jueves el escenario de un encuentro en el que más de un centenar de vecinos de Laredo ... comenzaron a organizar su respuesta contra el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del Parque Industrial y Empresarial de Laredo, promovido por la empresa pública Suelo Industrial de Cantabria SL (Sican). Según se explicó en la sesión, el plan, que afecta a una superficie de 500.000 metros cuadrados, contempla la compra de terrenos y viviendas, calificados como rústicos desde 2019, «a un precio de 15 euros el metro cuadrado para, posteriormente, venderlos a 167 euros como suelo industrial».

