550 peñistas animan el inicio de las Fiestas de la Cruz en Potes Hoy se celebra el Día de Liébana

La presentación de las peñas de las Fiestas de la Cruz fue seguida por mucho público

Las Fiestas de la Cruz en la villa de Potes dieron comienzo en la tarde de ayer con 550 peñistas repartidos en 40 peñas, que se congregaron en el recinto de La Serna para dar inicio a cuatro días intensos.

Con la presencia del alcalde, Javier Gómez, la teniente de alcalde, Eva Cotera, fue la encargada junto al dj Kike Lon de animar el inicio de las fiestas desde el escenario, donde fueron llamando a representantes de cada una de las peñas para recoger los pañuelos y una caja regalo para disfrutar durante estos días. También hubo presencia de concejales del equipo de gobierno en el escenario.

Al final del acto se hizo entrega de un vale regalo de consumición a cinco peñas en las casetas instaladas en el recinto, de establecimientos de hostelería de la villa. Los agraciados fueron 'Los Mártires de la Cruz', a la peña más numerosa, formada por 40 integrantes; a 'Divinas de Vinos', a la peña menos numerosa, con 5 integrantes; a 'Cruz de Madres', a la peña con más mérito, con madres con sus bebés y un niño, formada por 12 integrantes; a 'Los Cascarrias', por ser la peña más antigua, formada por 12 personas, y finalmente, a la peña 'Las Cabras Locas', integrada por 10 niñas, por su original baile en el escenario.

El alcalde, Javier Gómez, se dirigió al público diciendo que «por mucho cariño y trabajo que pongan esta gente en organizar estas fiestas, la fiesta está en la cabeza de cada uno. Si queremos pasarlo bien lo haremos. Así que disfrutar de estas fiestas, que entre todos las vamos a hacer felices e inolvidables».

En el escenario también se entregó al equipo El Lebaniego el premio de campeones de torneo de fútbol sala, disputado en las instalaciones del polideportivo municipal, y al equipo Cereceda Club el premio de subcampeones, entregándoles la organización un vale por importe de 200 y de 100 euros, respectivamente. El equipo Lebaniego ganó en la final a Cereceda Club en un disputado partido que fue emocionante hasta los últimos minutos, ya que remontaron un marcador adverso, logrando finalmente ganar el encuentro por 4-2 a su rival en la final.

La fiesta continuó con la actuación del grupo Gran Reserva, que animó la noche con canciones de los años 80, y con una verbena amenizada por la macrodiscoteca New Projet.

En la jornada festiva de hoy se celebra el Día de Liébana

La jornada de hoy está dedicada al Día de Liébana, donde habrá mercado tradicional, desfile de los grupos folclóricos y de los integrantes de la Cofradía del Aguardiente de Orujo y del Vino de Liébana; así como canciones y bailes tradicionales, batucada por las calles, juegos en familia, Super Enduro de motocross, actuaciones de los coros Voces Cántabras y Coral de Liébana, exhibición de baile, y verbena con macrodiscoteca para concluir la jornada festiva.

Representantes de una de las peñas que subieron a recoger pañuelos y caja de regalo; el equipo de fútbol sala «Los Lebaniegos», ganador del torneo, e integrantes del grupo «Gran Reserva», durante su actuación en La Serna

