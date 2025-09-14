El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Procesión de la reliquia del Lignum Crucis, presidida por el obispo. Pedro Álvarez

El Día de la Cruz da la ienvenida a los nuevos franciscanos de Santo Toribio

El obispo de Santander presidió este domingo la procesión y misa en el monasterio y recibió a los religiosos encargados de su custodia desde ahora

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:16

En un ritual histórico como es la fiesta de la Exaltación de la Cruz de Potes, suele haber poco margen para las novedades. Pero este ... año sí que se celebró con un cambio más que significativo. El popular acto litúrgico de este domingo sirvió como presentación de los franciscanos que han venido de México para hacerse cargo del Monasterio de Santo Toribio. Tanto la procesión bajo palio con la reliquia del Lignum Crucis, como la posterior misa solemne que se celebró, fue presidida por el obispo de Santander, Arturo Ros, junto con el provincial de los franciscanos, José María Arregui.

