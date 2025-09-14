El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Guillermo Hermoso de Mendoza coloca una banderilla al primero de la tarde. Pedro Álvarez

Hermoso de Mendoza y Alejandro Marcos brillan en Pesaguero

El rejoneador corta tres orejas y el salmantino dos de su primer oponente, mientras que Tristán Barroso se estrella con el peor lote del festejo

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:06

Guillermo Hermoso de Mendoza y Alejandro Marcos dejaron una gran tarde de toros de este domingo en Pesaguero. El rejoneador cortó tres orejas y el ... salmantino dos en una tarde en la que Tristán Barroso se estrelló con un lote imposible. Se lidiaron dos toros para rejones de Hermoso de Mendoza y dos de Valdefresno y uno de Montavo y Manuel Patón para lidia a pie.

