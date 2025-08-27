Hermoso de Mendoza, Román y Tristán Barroso, el 14 de septiembre en Pesaguero

Borja Cavia Santander Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:57 Comenta Compartir

Un entorno privilegiado, una fecha festiva en la comarca y un cartel atractivo. La corrida de toros que se celebra cada año en Pesaguero cambia de fecha y pasa de festejar el inicio de la primavera a encuadrarse el 14 de septiembre, víspera de La Bien Aparecida, un día que coincide con las fiestas en Potes y en el que pisarán el coso portátil de Lerones el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y los toreros Román y Tristán Barroso. Las reses serán de Pablo Hermoso de Mendoza para el toreo a caballo y de Manuela Patón y Hermanos Azcona para la lidia a pie.

Esta será la única comparecencia en la región de Hermoso de Mendoza, caballero de estirpe y con gran cartel en los cosos cántabros. En el año primero tras la retirada de una leyenda como su padre el joven rejoneador ha triunfado en plazas como la de Bilbao y será el que encabece un cartel que completan el valenciano Román, habitual en Cantabria y uno de los diestros con cartel en plazas españolas de Primera categoría, y Tristán Barroso, madrileño, criado en Francia y nacido taurinamente en la Escuela de Badajoz y que tras ser novillero puntero ahora busca ganarse un hueco entre las figuras del toreo.

Tras la nieve del estreno de la tauromaquia en Pesaguero en 2022, el lleno de 2023 con la presencia de Cayetano y el cambio de día de la pasada campaña por culpa de la lluvia que enfrió el ánimo de los aficionados, este año se espera una gran presencia de público en un festejo organizado por Tudanca Toros y que impulsan parte de los ayuntamientos de la zona. Más allá del atractivo del festejo, el 14 de septiembre es antesala del día de La Bien Aparecida, son días festivos en Potes y la plaza pasa por ser una de las que mejores vistas tiene en toda la España taurina.