El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los toreros participantes en la última edición del festejo, que tuvo lugar en marzo del año pasado. Pedro Álvarez
Espectáculo taurino

Hermoso de Mendoza, Román y Tristán Barroso, el 14 de septiembre en Pesaguero

Tras el éxito de temporadas anteriores, la localidad lebaniega acogerá un festejo taurino por cuarto año consecutivo

Borja Cavia

Borja Cavia

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:57

Un entorno privilegiado, una fecha festiva en la comarca y un cartel atractivo. La corrida de toros que se celebra cada año en Pesaguero cambia de fecha y pasa de festejar el inicio de la primavera a encuadrarse el 14 de septiembre, víspera de La Bien Aparecida, un día que coincide con las fiestas en Potes y en el que pisarán el coso portátil de Lerones el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y los toreros Román y Tristán Barroso. Las reses serán de Pablo Hermoso de Mendoza para el toreo a caballo y de Manuela Patón y Hermanos Azcona para la lidia a pie.

Esta será la única comparecencia en la región de Hermoso de Mendoza, caballero de estirpe y con gran cartel en los cosos cántabros. En el año primero tras la retirada de una leyenda como su padre el joven rejoneador ha triunfado en plazas como la de Bilbao y será el que encabece un cartel que completan el valenciano Román, habitual en Cantabria y uno de los diestros con cartel en plazas españolas de Primera categoría, y Tristán Barroso, madrileño, criado en Francia y nacido taurinamente en la Escuela de Badajoz y que tras ser novillero puntero ahora busca ganarse un hueco entre las figuras del toreo.

Tras la nieve del estreno de la tauromaquia en Pesaguero en 2022, el lleno de 2023 con la presencia de Cayetano y el cambio de día de la pasada campaña por culpa de la lluvia que enfrió el ánimo de los aficionados, este año se espera una gran presencia de público en un festejo organizado por Tudanca Toros y que impulsan parte de los ayuntamientos de la zona. Más allá del atractivo del festejo, el 14 de septiembre es antesala del día de La Bien Aparecida, son días festivos en Potes y la plaza pasa por ser una de las que mejores vistas tiene en toda la España taurina.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro
  2. 2

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  3. 3 El coronel jefe de la Guardia Civil de Cantabria Antonio Orantos, ascendido a general de brigada
  4. 4

    Un jubilado cántabro cobra en agosto de media 241 euros menos que un vasco y 181 por debajo de un asturiano
  5. 5 París De Noia y Panorama City, protagonistas de las fiestas de la Virgen de Valencia en Piélagos
  6. 6 Localizan desorientado en Arenas de Iguña a un octogenario de Santander que pretendía llegar a Vargas
  7. 7

    El Gobierno valoró la compra del Zoo de Santillana ante sus aprietos económicos
  8. 8

    El PP ya no ve «inviable» reparar los Galeones y presenta una moción para promover su arreglo
  9. 9 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  10. 10 Noja se prepara para sus fiestas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Hermoso de Mendoza, Román y Tristán Barroso, el 14 de septiembre en Pesaguero

Hermoso de Mendoza, Román y Tristán Barroso, el 14 de septiembre en Pesaguero