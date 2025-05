Lucas Cabo, eurofán cántabro: «Dentro de Eurovisión no hay polémica con Israel»

Bandera, Potes y Eurovisión. Tres palabras que si se juntan dan como resultado a Lucas Cabo, el gran eurofán cántabro, que como ya es ... costumbre no se ha perdido la edición celebrada este pasado fin de semana en Basilea. Pese a que el resultado final de Melody no era el deseado por los seguidores españoles, el protagonismo de la cita musical recayó en la politizada participación de Israel y la resaca que ha producido -en las últimas horas- en forma de diferencias entre la cantante española y la televisión pública (RTVE).

Este lebaniego, que ostenta el cargo de secretario general de la Asociación de Eurofans españoles (OGAE), a diferencia de otras ediciones solamente pudo acudir a la final del sábado celebrada en el St.Jakobshalle de Basilea, aunque lo que no faltó en su maleta fue la bandera española con el nombre de Potes -un clásico que los eurofanes siempre buscan durante la retransmisión del certamen-. «Los que conocemos el festival sabíamos que la canción no era la adecuada». Así explica Cabo el antepenúltimo puesto cosechado por 'Esa Diva', de Melody. Sin embargo, destaca que la artista andaluza ha hecho un desempeño «muy profesional» desde que ganase el Benidorm Fest.

El eurofán cree que la televisión pública «tiene que aprender de los errores» en un festival que ya casi alcanza los 70 años. «Esto es una carrera de fondo, las modas cambian muy rápido, algo que hace unos meses triunfaba, igual ya no se lleva. Acertar en un concurso internacional conlleva estudiar con detalle muchas cosas, sobre todo, saber analizar tus propios errores», apostilla. «RTVE nunca es responsable de los resultados, siempre hay un tercero que tiene la culpa de todo, bien sea la política u otro motivo, pero no son capaces de aprender ni de evolucionar».

El eurofán cree que la televisión pública tiene que hacer autocrítica y «aprender de sus errores» para mejorar en el futuro

Cabo aclara que no hay polémica con Israel dentro del festival. «Israel ganó en 2018, quedó tercera en 2023, cuando no había ninguna circunstancia. A la gente que nos gusta el festival, respetamos el evento y entendemos que es música y que no tiene nada que ver», valora. «Ahora está la gente que aprovecha la oportunidad para el bum, crear un momento de distorsión que no tiene nada que con el evento y solamente pasa en España», concreta.

De hecho, el secretario de OGAE va más allá ante la imagen que proyectan los españoles al resto de seguidores. «Tú vas allí diciendo que eres español y la gente está cansada de nosotros, parece como si tuviéramos que decir a las demás quién puede o no puede participar», explica. «Si tú no quieres participar, lo que tienes que hacer es irte. Tú lo que no puedes es ir por la vida diciendo a los demás lo que tienen que hacer. La gente está harta y no comparte las posiciones del país. España en Eurovisión no es nadie. No tiene ni respeto siquiera».

Ante la desavenencia entre RTVE y Melody, el cántabro prefiere no entrar en detalles, pero subraya que «empatiza» con que se ha politizado su participación. «Su trabajo parece que ha quedado en segundo lugar. No es justo».