Un mirador «que vuela» sobre el río Frío para admirar Dobres y Cucayo

Nadie pone en duda los atractivos paisajísticos de las localidades de Dobres y Cucayo (en el Ayuntamiento de Vega de Liébana), con un acceso por ... carretera impresionante y con la entrada a ambas localidades, después de atravesar dos túneles, sobre la roca de la montaña. A estos incentivos naturales se añade ahora, después de la salida del último de los túneles, un mirador volado de 10 metros de largo, con una anchura de inicio de 2,20 metros y de finalización de 1,20 metros sobre el vacío desde el que se puede contemplar el magnífico entorno por donde discurre el río Frío y con las dos localidades dominando el paisaje.

El mirador ha sido diseñado por el ingeniero Julián Serna, y construido por Teodulio Guardo. Consta de una estructura de acero laminado, con barandilla perimetral de seguridad y pavimento metálico tramex. Es totalmente accesible, ya que no cuenta con ningún tipo de barrera arquitectónica y hacerlo realidad ha costado 54.590 euros (IVA incluido).

Con esta actuación se pretende que dar mayor visibilidad al municipio y tratar de redistribuir a los visitantes de Liébana hacia áreas como las de las localidades de Dobres y Cucayo, en el extremo sur de la comarca y de la provincia. Este es uno de los objetivos del Plan de Sostenibilidad Turística de la comarca: implementar instalaciones y productos que contribuyan a repartir en el tiempo y en el espacio a los potenciales turistas.

Como es sabido, este plan está financiado por la Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria y la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia, en colaboración con el Grupo de Acción Local Liébana.

Ampliar Autoridades, gerente, secretario, ingeniero y constructor, en la pasarela del nuevo mirador Pedro Álvarez

En el acto de entrega de la obra han estado presentes este viernes Gregorio Alonso, alcalde de Vega de Liébana; Javier Gómez, presidente de la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia; Andrés García, gerentes del Plan de Sostenibilidad, además del ingeniero y el constructor del mirador, entre otros.

Gregorio Alonso, alcalde Vega de Liébana, explicó que el proyecto «ha podido salvar todos los trámites que exige el Plan de Sostenibilidad y estoy seguro que tanto por parte de los vecinos como de los visitantes va a tener muy buena aceptación».

A sus ojos, «este tipo de mirador panorámico se va a replicar a partir de ahora en diferentes puntos de Cantabria. La ingeniería ha planteado un diseño que ha logra salir con un vuelo que impresiona, con una base de 500 toneladas, que es lo que permite este vuelo tan magnífico».

Para Javier Gómez, presidente de la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia, se trata de «una intervención que se integra perfectamente en el paisaje y pone en valor aún más la belleza de este entorno, que sin duda alguna es el de algunos de los pueblos más bonitos de la región».