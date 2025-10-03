El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El mirador sobre el vacío y al fondo la localidad de Cucayo Pedro Álvarez

Un mirador «que vuela» sobre el río Frío para admirar Dobres y Cucayo

La nueva estructura tiene 10 metros de longitud «con una altura sobre el entorno que impresiona»

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Vega de Liébana

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:15

Nadie pone en duda los atractivos paisajísticos de las localidades de Dobres y Cucayo (en el Ayuntamiento de Vega de Liébana), con un acceso por ... carretera impresionante y con la entrada a ambas localidades, después de atravesar dos túneles, sobre la roca de la montaña. A estos incentivos naturales se añade ahora, después de la salida del último de los túneles, un mirador volado de 10 metros de largo, con una anchura de inicio de 2,20 metros y de finalización de 1,20 metros sobre el vacío desde el que se puede contemplar el magnífico entorno por donde discurre el río Frío y con las dos localidades dominando el paisaje.

