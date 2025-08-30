Un oso se cruza con un coche en Cabezón de Liébana y responde con un zarpazo

Dos vecinos de la comarca de Liébana se dieron un buen susto la semana pasada cuando se cruzaron con un oso al anochecer, que les ... respondió con un zarpazo que alcanzó al vehículo en el que viajaban en ese momento.

Según detalló a este periódico Jesús Fuente, alcalde de Cabezón de Liébana –municipio donde tuvo lugar este incidente– los dos hermanos afectados venían desde el barrio de Yebas en dirección al barrio de Los Cos cuando a la altura de la ermita de San Roque el oso les sorprendió. «Les soltó un zarpazo en la defensa delantera del coche, provocando un rayón», me han comentado.

El incidente se produjo en «una carretera que conecta ambos barrios y de noche, cuando estaba oscureciendo», según explicó el regidor municipal, que dejó claro que se trata de un hecho aislado, ya que no se han producido hechos de este tipo.

«Aquí se ven osos todo el año, prácticamente todos los días. Pero no se acercan por el pueblo, a las viviendas, por lo general. Donde sí lo hacen es en Pesaguero. En concreto en la localidad de Cueva, donde el pasado miércoles por la noche se vio a uno comiendo ciruelas en mitad del pueblo, a la orilla de una casa», relataba ayer el alcalde, en declaraciones a este periódico.

El regidor comenta que durante la temporada de las cerezas también se ha acercado algún ejemplar al municipio que dirige. «Bajan aquí al pueblo porque es como un supermercado para ellos, aquí tienen comida y tienen de todo», ilustra.

Preguntado por este incidente, el director general de Montes del Gobierno de Cantabria, Ángel Serdio, coincidió con el alcalde en que estamos ante «un incidente sin más». Según trasladó, «es algo bastante habitual (no es que pase todos los días), pero no es infrecuente que en la zona de Los Cos o Caloca bajen osos (de vez en cuando, insisto) a los pueblos o a las pistas».

Más de 32 osos en Cantabria

Según las cifras oficiales –el último censo poblacional de la especie es de 2020–, en toda la Cordillera Cantábrica vivían 370 ejemplares. Así lo reflejaba el estudio realizado en Cantabria, Asturias y Castilla y León en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona y el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Aunque los osos no distinguen de límites entre comunidades autónomas, ese informe especificaba que no menos de 32 ejemplares permanecían de manera permanente en suelo cántabro, el 8% de la población total. «Sí, pero este dato hay que manejarlo ya como una cifra mínima. Ahora hay más osos», explicó recientemente Guillermo Palomera, presidente de la Fundación Oso Pardo.