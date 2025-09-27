Potes celebra hoy el día del cocido y de una vendimia que se ha adelantado y está dando uvas de calidad

Pedro Álvarez Potes Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:37 Comenta Compartir

Liébana está inmersa en la vendimia en las últimas semanas. Va adelantada, porque las uvas ya se encontraban en un punto óptimo para la cosecha. Esta semana, la empresa 'Orujo Mariano Camacho', cuyos propietario continúan con la labor que les transmitieron sus padres y abuelos, recogieron sus frutos en Las Adras, un lugar desde donde se domina la villa de Potes y todo el entorno que la rodea, con los Picos al fondo.Segundo Cuesta y su esposa Camino Cotera, cuentan para la vendimia con la inestimable ayuda de familiares y amigos. Cuesta está satisfecho del fruto que se ha recogido este año: la uva es abundante y de muy buena calidad. «Este año hemos vendimiado primero, porque el mes de agosto ha sido un mes extremadamente seco y ha habido que adelantarse».

Lo mismo ha pasado en otras viñas. De todo esto se hablará este fin de semana en Potes y aledaños, porque se celebran dos fiestas este sábado: la de la vendimia cumple su octava edición y, la del cocido lebaniego, el séptimo.

Vinatero y garbanzo de oro

Los actos comenzarán al mediodía, con un hermanamiento en el Centro de Estudios Lebaniegos entre las cofradías del Cocido y el Orujo y el Vino de Liébana. Se otorgará en ese acto el garbanzo de oro al cocinero Óscar Martín (del restaurante Martín, de Ojedo) y también se presentará al vinatero mayor de 2025, al que se hará cofrade de honor de la cofradía del orujo. En esta ocasión, el honor recae en el periodista deportivo de RTVE Jesús Álvarez.A las 14.30 horas, ambas cofradías repartirán el cocido lebaniego que habrán elaborado al limón en una carpa en el ferial de La Serna, A las 18.00 horas, se proclamará al vinatero mayor, que se subirá a la cubeta para hacer un simbólico pisado de uvas. La fiesta continuará muchas más horas, como es habitual.

Temas

Potes

Liébana

Orujo