Potes inicia la campaña de apoyo al comercio local Los vecinos han empezado a retirar los vales, con descuentos en los establecimientos adheridos de la villa a esta iniciativa

La acogida de los vecinos a la retirada de vales ha sido muy buena desde que se inició la campaña

Pedro Álvarez Potes Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:18 Comenta Compartir

Una nueva edición, la sexta, de la campaña 'POTESuma', promovida por el Ayuntamiento, se ha iniciado esta mañana en una de las salas de las dependencias municipales del antiguo convento de San Raimundo, donde están acudiendo las personas empadronadas en la villa lebaniega para poder retirar un máximo de tres vales para gastar en establecimientos adheridos de la villa, previa presentación del DNI, siendo atendidos en la sala por concejales y personal del Ayuntamiento.

En esta primera fase que se ha iniciado hoy se entregan un total de 375 vales, hasta que se agoten, en horario de 11.00 a 13.30 horas. Los vales se podrán canjear en los establecimientos de la villa que se han adherido a la campaña, y cada uno de ellos podrá tener un descuento de 10 euros por cada 25 euros de compra. En las compras no está incluida lotería, recarga de móviles, tarjetas monedero o establecimientos de hostelería, y los vecinos podrán gastar sus vales desde hoy hasta el día 21 de este mes.

Hay una segunda fase de recogida de otros 375 vales, que se podrán recoger en las mismas dependencias municipales y con idéntico horario, el 22 de este mes, para poder gastarse entre ese mismo día y el 7 de enero de 2026, con la particularidad de que aquellos vecinos que hayan retirado vales en la primera fase tendrán prioridad para retirarlos en la segunda.

Esta campaña tiene desde sus inicios una gran aceptación entre los vecinos de la villa lebaniega, agotándose siempre los 750 vales que se entregan.

Temas

Potes