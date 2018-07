Revilla tacha en Twitter el dispositivo de «chapuza total» y luego borra el tuit Su comentario ha sido criticado por miembros de la Ejecutiva del PSOE, de la que es secretario general el delegado del Gobierno en Cantabria MARIÑA ÁLVAREZ Santander Miércoles, 18 julio 2018, 13:20

«Chapuza total». Con esta escueta frase, seguida de un par de fotos de los titulares de este periódico sobre el suceso -el atrincheramiento, anoche, y la fuga, esta mañana-, valoraba lo ocurrido en sus redes sociales el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Ese comentario no duró mucho en su perfil de Twitter. A la media hora lo borraba. Pero hubo quien hizo un 'pantallazo' del tuit original, que está siendo compartido y comentado.

Ese comentario de Revilla sobre la actuación de la Guardia Civil ha sido criticado por personas afines al delegado del Gobierno en Cantabria, secretario general del PSOE. Entre ellos, la secretaria comarcal del PSOE en Liébana y miembro de la Ejecutiva de Pablo Zuloaga, Rocío Rábago, que contestaba airadamente a Revilla:

@RevillaMiguelA, tuit borrado asumiendo la barbaridad que propicia el populismo. Impropio de un presidente, impropio de un político responsable. #populismopic.twitter.com/i7MkY7IWGf — Rocío Rábago (@Rabago_Liebana) 18 de julio de 2018

Este tuit de Rábago ha recibido varios 'me gusta', entre otros el de Alicia de la Sen, secretaria de sanidad del PSOE en Cantabria.

«Me han pedido por favor que lo retire, quizás me he excedido un poco (...). Pero algo ha fallado, lo explicarán» Miguel ángel revilla | presidente de Cantabria

Momentos después de esta 'liza' en Twitter, los periodistas preguntaron a Revilla en un acto en Santillana del Mar qué había pasado con su tuit: Ha asegurado que le han pedido «por favor» que retire que lo que ha pasado es una «chapuza». «Lo he retirado, quizás me he excedido un poco (...). Pero algo ha fallado, lo explicarán. Yo tengo el mejor concepto de la Guardia Civil, pero a lo mejor alguien algún día no lo hace bien, como no lo hacemos los demás y nos critican», ha destacado el presidente.

«Hubo un tiroteo que aquello parecía Vietnam»

Revilla ha señalado que ha estado «al pie de esa noticia desde anoche» y que el alcalde de Camaleño, Óscar Casares, que es de su partido, el PRC, le ha mantenido informado. «Ya por la noche había un despliegue policial impresionante, todo aquello lleno de focos, un tiroteo que aquello parecía Vietnam... se calculan 150 tiros oídos», ha comentado el jefe del Gobierno.

Revilla ha recordado que el hombre también disparó y alcanzó en un pie a uno de los guardias que rodeaban su casa.

«Y de repente, cuando se hace de día, el ciudadano no está y va armado. Yo he dicho que algo ha fallado, ya sé que a los políticos se nos puede decir de todo, pero si algo no funciona... Me dicen que es que no le habrán querido disparar, pero si han pegado 150 tiros al aire, ¿los han tirado al aire para amendrentarlo?», ha abundado.