Sandra Ibarra y Juan Ramón Lucas inauguran la tienda de regalos «Elvira y tú» en Potes
Potes Domingo, 14 julio 2019, 08:36

Mucha expectación ha creado hoy en la villa de Potes lainauguración de la tienda «Elvira y tú», en un bajo de la calle Doctor Encinas, abierta por la lebaniega Elvira Relea, que ha contado con la presencia del periodista Juan Ramón Lucas y su esposa, Sandra Ibarra, que dirige la fundación que lleva su nombre. A la inauguración también asistieron representantes de la política comarcal, cultura y empresas, así como vecinos, familiares y amigos.

Las personas que asistieron a la inauguración recibieron una tarjeta del proyecto M1 impulsado por «Esclerosis Múltiple España», donde se indicaba que «estar presente acompañándonos este día tan especial, merece el detalle que hemos realizado de una donación en tu nombre, para impulsar la investigación de la esclerosis múltiple»

Elvira Relea, que cortó la cinta inaugural junto a Sandra Ibarra, acompañados de Juan Ramón Lucas e Ivana Díaz, madre de la joven empresaria, manifestó que «se trata de una tienda de decoración, complementos y regalos, que dispone de un espacio dedicado a la Fundación Sandra Ibarra, de la lucha contra la leucemia, donde adquiriendo sus productos se colabora con una donación».

Sandra Ibarra, explicó que «somos amigos de Ivana y su familia y cuando nos explicaron que iban a abrir la tienda en Potes, surgió la idea de dedicar un espacio a una marca de ropa solidaria, que es la que llevo puesta y se llama «Kiss& Fly Solidary by Sandra Ibarra» cuya traducción es «Besos de volar» que está asociada a las equis y al corazón que llevan. Esos dos conceptos unidos me sirvieron para crear la marca, en la que el 15 % de las ventas se destina a dotar de fondos a la fundación. Es una marca que intentamos que sea «Made in Spain» y que está pintada a mano. Además, hay unos pañuelos que hicimos para los pacientes cuando pierden el cabello. Son «Pañuelos con Arte» cuyos cuadros fueron donados por Christina Orticica, mujer de Paulo Coelho, que están estampados con las obras de arte de la pintura brasileña», para que estas mujeres no se tengan que esconder y se sientan orgullosas. Los pañuelos están hechos por mujeres de un taller de Melilla, que son víctimas de violencia de género».

Sandra Ibarra dijo que «tanto mi esposo Juan Ramón, que fue nombrado Orujero Mayor, como yo, que me recibieron en Potes con un lazo gigante en la fachada de la Torre del Infantado, que me emocionó mucho, nos sentimos muy queridos en Potes y en esta comarca lebaniega».

La tienda permanecerá abierta ahora en verano durante toda la semana, en horario de 10.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.