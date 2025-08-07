El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Cientos de personas acompañaron el paso de la procesión nocturna por la villa de Potes Pedro Álvarez

La Virgen de Valmayor regresa a la villa de Potes bajo la luz de cientos de velas

Devotos y turistas acompañaron a la imagen en la tradicional procesión nocturna

Pedro Álvarez

Pedro Álvarez

Potes

Jueves, 7 de agosto 2025, 15:06

La imagen de la Virgen de Valmayor, patrona de la villa de Potes, fue trasladada en la noche del miércoles bajo la luz de las ... velas desde su santuario, al pie del Pico Pumar, hasta el interior de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

La Virgen de Valmayor regresa a la villa de Potes bajo la luz de cientos de velas

