La Virgen de Valmayor regresa a la villa de Potes bajo la luz de cientos de velas

La imagen de la Virgen de Valmayor, patrona de la villa de Potes, fue trasladada en la noche del miércoles bajo la luz de las ... velas desde su santuario, al pie del Pico Pumar, hasta el interior de la iglesia parroquial de San Vicente Mártir.

A medida que iba avanzando la tarde, los devotos de la imagen se acercaban caminando hasta el santuario, donde rodeada de velas se encontraba la Virgen en el interior de la ermita, preparada para ser trasladada a la villa. En el exterior, se mostraba una preciosa panorámica de la caída del atardecer en el macizo Oriental de Picos de Europa, que recibía los últimos rayos de luz.

Bajo el repique de las campanas, a las 22.00 horas, la Virgen de Valmayor se sacó en andas desde el interior de la ermita, encabezada por los dos estandartes, para iniciar el recorrido procesional hasta la villa lebaniega. Iba portada por los devotos, que la acompañaban con las velas encendidas. El párroco, Elías Hoyal, estaba acompañado por los sacerdotes, Marcelo Lucaci y por Romualdo Fernández, que en la actualidad es el párroco de Reinosa, pero que durante varios años lo fue de la parroquia de Potes y cada año es fiel testigo de la procesión. El alcalde de Potes, Javier Gómez, y Jesús Gómez, presidente de la Hermandad de la Virgen de Valmayor, también estaban presentes en la procesión.

A medida que se iba descendiendo hacia Potes, se iban incorporando más devotos de todas las edades, y así se llegó hasta la zona alta de la villa, donde se hizo una parada para cantar la Salve. A partir de este momento, la música de gaita y tambor acompañó a la imagen por las calles de la villa, iluminada solamente por centenares de velas en calles, paseo del río, balcones y ventanas.

Así se llegó hasta la residencia de la Tercera Edad Félix de las Cuevas, donde hubo una emotiva parada para que los ancianos y el personal sanitario contemplaran la imagen de la Virgen mientras se cantaba de nuevo la Salve.

Personas de todas las edades acompañaron a la patrona de Potes. A la izquierda, dos devotas llevan a la Virgen por la calle Cántabra y , a la derecha, dos devotos la llevan en las andas a la salida de su santuario Pedro Álvarez

Cientos de personas, vecinos y visitantes acompañaron a la Virgen por las calles de la villa, con una parada frente a la ermita de San Cayetano, para después de cruzar el puente del mismo nombre, sobre el río Quiviesa, llegar al interior de la iglesia parroquial, repleta de fieles que participaron en la novena en su honor y se cantó la Salve tradicional.

La Virgen de Valmayor permanecerá en la iglesia hasta el próximo día 15, cuando regresará en procesión a su santuario, donde se celebrará la fiesta en su honor.