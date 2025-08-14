Abandona a cuatro perros atados a un árbol sin comida ni agua en Val de San Vicente

La Guardia Civil investiga a un hombre de 57 años que dejó abandonados a cuatro perros atados a un árbol en muy malas condiciones higiénico ... sanitarias, con riesgo para sus vidas, en una zona boscosa de Val de San Vicente. Es el presunto autor de un delito de maltrato animal. Fue el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) el que encontró a los perros, mestizos de border collie, tras recibir el aviso. Estaban atados con una cadena de escasos dos metros de longitud y no tenían ni comida ni bebida. Casi no se podían mover por la longitud de la cadena y tenían parte de su pelo enmarañado con sus propias heces. Además, a uno de los perros le faltaba un ojo.

Allí mismo atendió a los animales un veterinario del Gobierno de Cantabria. El Ayuntamiento de Val de San Vicente por su parte, realizó las gestiones oportunas para que una protectora de animales se hiciera cargo de los perros para su cuidado y tratamiento. Los cuatro perros quedaron a disposición judicial.

El veterinario que examinó y trato a los cuatro perros informó a los agentes, que además del deplorable estado higiénico sanitario incompatible con el mínimo bienestar animal, tenían una alta carga de parásitos internos y externos y lesiones en la piel que podían haber comprometido la vida de los animales. La situación conllevaba además un grave riesgo de transmisión de enfermedades. Los cuatro perros se encuentran restableciéndose en la protectora que los recogió, mientras que la Guardia Civil abrió el pasado 10 de agosto diligencias a su dueño en calidad de investigado.

Un perro sin asistencia veterinaria en Los Corrales de Buelna

Por otro lado, la Guardia Civil investiga a un hombre de 39 años también como presunto autor de un delito de maltrato animal, porque el perro de su propiedad no recibió los cuidados veterinarios necesarios. En este caso el Seprona recibió aviso de que en Los Corrales de Buelna había un perro que siempre estaba atado y que podía estar enfermo. Parece ser que el dueño del animal se enteró de que la Guardia Civil le intentaba localizar y por eso había llevado al perro a un servicio veterinario. Según informó el facultativo que atendió al can, éste presentaba graves problemas de salud que se habían generado a lo largo del tiempo, por lo que fue necesario aplicar la eutanasia al animal.

Los agentes, a la vista de la información recabada, la ausencia de microchip en el perro y muy probablemente de vacunas y otras atenciones, además de los problemas graves de salud que padecía hace tiempo, al parecer, sin atención veterinaria, instruyeron diligencias en calidad de investigado al dueño del perro.