Estado en el que encontraron uno de los perros abandonados. Guardia Civil

Abandona a cuatro perros atados a un árbol sin comida ni agua en Val de San Vicente

Estaban en muy malas condiciones higiénicas, tenían el pelo enmarañado con sus propias heces y a uno le faltaba un ojo | Los canes están ahora recuperándose en la protectora que los recogió

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:21

La Guardia Civil investiga a un hombre de 57 años que dejó abandonados a cuatro perros atados a un árbol en muy malas condiciones higiénico ... sanitarias, con riesgo para sus vidas, en una zona boscosa de Val de San Vicente. Es el presunto autor de un delito de maltrato animal. Fue el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) el que encontró a los perros, mestizos de border collie, tras recibir el aviso. Estaban atados con una cadena de escasos dos metros de longitud y no tenían ni comida ni bebida. Casi no se podían mover por la longitud de la cadena y tenían parte de su pelo enmarañado con sus propias heces. Además, a uno de los perros le faltaba un ojo.

