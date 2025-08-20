La actuación de Costas en La Barra de San Vicente vuelve a despertar quejas La presencia de máquinas en la zona turística en plena época estival ha generado indignación entre usuarios y hosteleros

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Los trabajos de la Demarcación de Costas en la zona del rompeolas de San Vicente de la Barquera han vuelto a generar controversia. Las labores, ... que consisten en convertir un pequeño terreno empleado como aparcamiento en una zona verde, ya dieron de qué hablar al comienzo del verano, cuando Costas introdujo las máquinas en una zona vistosa y turística como es esta, que además se encuentra justo en el acceso a un local de hostelería. Las quejas de vecinos, políticos y empresarios no se hicieron esperar. De hecho, el portavoz del equipo de gobierno, Julián Vélez (PP), calificó la actuación de «caprichosa, desmedida y fuera de lugar». Con todo, el paso de los días y la temporada estival amainaron los enfados y los afectados asumieron que la obra se llevaría a cabo igualmente. Ha sido así hasta ayer, cuando de nuevo los vecinos se han cargado de indignación al comprobar que desde primera hora de la mañana, ocupaba la zona una pala excavadora, un camión y un contenedor de gran tamaño. Todo, para realizar unos trabajos «sin previo aviso al Ayuntamiento ni a los hosteleros de los negocios afectados, limitando la actividad turística en todo este espacio, que suele estar bastante concurrido».

El Consistorio comprobó después que se trataba de una nueva intervención de la Demarcación de Costas, con la que se pretende construir un nuevo cierre «más eficaz, ya que parte de los bolardos instalados en la primera ocasión fueron derribados por los vehículos que realizaban maniobras en el pequeño espacio existente». Para evitarlo, ayer se ha comenzado a instalar una base de hormigón con un encofrado que aportará mayor firmeza al nuevo cierre. «No se trata solo de poner en cuestión la actuación realizada, que nadie entiende. Lo que resulta inexplicable son las formas en las que lo están desarrollando y el momento elegido», se lamentaba Albano Gutiérrez, propietario del restaurante ubicado en la zona.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión