El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios y máquinas en la costa de San Vicente. V. Cortabitarte

La actuación de Costas en La Barra de San Vicente vuelve a despertar quejas

La presencia de máquinas en la zona turística en plena época estival ha generado indignación entre usuarios y hosteleros

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

Los trabajos de la Demarcación de Costas en la zona del rompeolas de San Vicente de la Barquera han vuelto a generar controversia. Las labores, ... que consisten en convertir un pequeño terreno empleado como aparcamiento en una zona verde, ya dieron de qué hablar al comienzo del verano, cuando Costas introdujo las máquinas en una zona vistosa y turística como es esta, que además se encuentra justo en el acceso a un local de hostelería. Las quejas de vecinos, políticos y empresarios no se hicieron esperar. De hecho, el portavoz del equipo de gobierno, Julián Vélez (PP), calificó la actuación de «caprichosa, desmedida y fuera de lugar». Con todo, el paso de los días y la temporada estival amainaron los enfados y los afectados asumieron que la obra se llevaría a cabo igualmente. Ha sido así hasta ayer, cuando de nuevo los vecinos se han cargado de indignación al comprobar que desde primera hora de la mañana, ocupaba la zona una pala excavadora, un camión y un contenedor de gran tamaño. Todo, para realizar unos trabajos «sin previo aviso al Ayuntamiento ni a los hosteleros de los negocios afectados, limitando la actividad turística en todo este espacio, que suele estar bastante concurrido».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los vecinos de Vega de Liébana: «Si digo lo que pienso, me meten en la cárcel»
  2. 2 Liébana lucha por retener el turismo
  3. 3 Una pitón se escapa por la ventana de un domicilio de Santander y aparece en una urbanización
  4. 4

    «¡Madre mía!, cómo está Urgencias...»
  5. 5 El teleférico de Fuente Dé reabre y devuelve la confianza a Liébana
  6. 6

    Igual, sobre el parking de autocaravanas: Â«Estoy esperando a que se haga para tapar bocasÂ»
  7. 7

    Gamesa Reinosa deja de fabricar generadores de eólica terrestre y reduce su plantilla eventual
  8. 8 Colindres cuenta las horas para las fiestas de San Ginés
  9. 9

    Guerras Cántabras, tercera generación
  10. 10

    Peio Canales, en los planes de la sub 21

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La actuación de Costas en La Barra de San Vicente vuelve a despertar quejas

La actuación de Costas en La Barra de San Vicente vuelve a despertar quejas