Alumnos franceses y españoles que participan en el programa de intercambio. DM

Alumnos del IES José Hierro de San Vicente, de intercambio con estudiantes franceses

Los adolescentes conviven un mes con la familia de acogida para reforzar la competencia plurilingüe

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:14

El IES José Hierro de San Vicente de la Barquera está participando en el programa de movilidad individual 'Picasso', con el que un grupo de alumnos de dicho centro hacen un intercambio con otros alumnos franceses y conviven durante prácticamente un mes con una familia de acogida.

En estos momentos, son nueve los alumnos franceses los que se encuentran conviviendo con las familias de otros tantos alumnos de primero de bachillerato en San Vicente y su entorno. A su vez, los cántabros estuvieron durante la mayor parte del mes de septiembre con su corresponsal en Francia.

Este programa se inscribe en un protocolo de colaboración entra la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Cantabria y la Región Académica de Auvergne-Rhône- Alpes de Francia.

Entre los objetivos del programa se encuentran perfeccionar el conocimiento de la lengua y cultura francesa y española, reforzar la competencia plurilingüe y ciudadana y desarrollar actitudes positivas de convivencia y cooperación.

Los alumnos durante su estancia en el extranjero asisten a las clases con su corresponsal, y llevan la vida normal con la familia de acogida.

El IES José Hierro es el instituto de Cantabria en el que mayor número de estudiantes se ha inscrito en dicho programa. Para su desarrollo cada centro cuenta con una persona coordinadora del programa que mantiene la comunicación con el profesorado del otro país y los estudiantes desplazados.

