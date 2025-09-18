Un año más para Celi, la abuela barquereña, que ha cumplido 106 años

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Araceli Sánchez González, la abuela barquereña, popularmente conocida por todos los vecinos como Celi, ha cumplido 106 años de edad. Una celebración a la que se sumaron su familia, amigos, compañeros y personal de la residencia Virgen de la Barquera, centro en el que se encuentra «muy feliz y muy bien tratada» desde hace una década y en la que recibió numerosas muestras de cariño y felicitaciones por parte de numerosos vecinos a lo largo de toda la jornada.

Celi mostró en esta celebración tan especial la sonrisa que la ha caracterizado a lo largo de casi toda su vida, a pesar de los muchos momentos duros y difíciles que la tocó vivir, ante los que siempre demostró una extraordinaria fortaleza. Como la mayor parte de las mujeres de su época, Celi vivió una niñez complicada. Junto a sus siete hermanos, quedó huérfana de padre siendo aún muy pequeña, por lo que le tocó vivir «muchas estrecheces». Ya de joven tampoco lo tuvo fácil. Tuvo a su primera hija y no pudo casarse enseguida con el que sería su marido, Vicente Urquiza. La Guerra Civil española los separó tres años.

Pero estos últimos han sido días de celebración para ella. Los residentes compartieron con la centenaria una merienda preparada por su familia y, muy especialmente, por su hijo José Félix, con quien sigue dando paseos por el pueblo que hasta hace poco hacía ella sola.

Celi disfruta a sus 106 años de un buen estado de salud, a pesar de su diabetes. Mantiene perfectamente ordenados los recuerdos y la memoria de todas las personas que la rodean, con el único problema que sufre para poder comunicarse con normalidad por un problema que se le complicó y le afectó al habla.