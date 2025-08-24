El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Efectivos movilizados al lugar del incendio.
Arde un bazar chino en Cabezón de la Sal

M. Á.

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:06

Un incendio desatado este mediodía ha quemado un bazar chino situado en el polígono de Las Navas, en Cabezón de la Sal. El Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha movilizado a los bomberos de Torrelavega, a los del parque de Valdáliga y también a efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Los bomberos de Torrelavega, en el dispositivo.
La nave está en el polígono de Las Navas.
